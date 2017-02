La acusación que puede llevar a juicio oral a Cristina Kirchner

Miércoles, 08 de febrero de 2017

El fiscal Eduardo Taiano pidió la elevación de la causa dólar futuro





El fiscal federal Eduardo Taiano pidió que la ex Presidente Cristina Elisabet Kirchner, el ex ministro de Economía Axel Kiciloff, el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli y otros 12 imputados vayan a juicio oral en la causa por los contratos de "dólar futuro".



En el requerimiento de elevación a juicio, al que tuvo acceso Infobae, Taiano expone con claridad la maniobra que le causó pérdidas millonarias a la autoridad monetaria. A continuación los puntos salientes de la acusación que ponen a la ex mandataria a un paso del juicio oral.



1





Entre septiembre y noviembre de 2015, el BCRA negoció en el Mercado a Término de Rosario (ROFEX) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) contratos de dólar futuro a valores inferiores del precio de mercado, violando lo que dice su Carta Orgánica. El art. 18 de la norma dice que "El Banco Central de la República Argentina podrá comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia".



2



De tener en 2008 operaciones por seis mil millones de dólares, tras sucesivas decisiones del Directorio, en octubre de 2015 el BCRA amplió el límite de contratos con dólar futuro a veinte mil millones de dólares.



3



Para hacer frente a esas obligaciones, el patrimonio del Banco Central sufrió pérdidas por un monto de más de setenta y siete mil trescientos millones de pesos, por los pagos que efectuó por contratos liquidados al 29 de febrero de 2016.



4



Como resultado neto de las operaciones a futuro de los contratos negociados por el Banco Central, entre septiembre de 2015 y el 30 de junio de 2016, se verificó una pérdida de cincuenta y cuatro mil novecientos veintiún millones setecientos ochenta y ocho mil setecientos dos pesos con cuarenta centavos ($ 54.921.788.702,40).



5



La defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado.



Dice en su escrito el fiscal Taiano que conforme a instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, las autoridades el Banco Central, con la intervención de la Comisión Nacional de Valores, vendieron en un breve período un importante volumen de contratos de dólar futuro a valores ficticios.



De manera contundente sostiene Taiano que "los imputados sabían que su accionar, contrario a la normativa que debían respetar, implicaba un serio menoscabo al patrimonio público."



Ahora -una vez que sean notificados- los defensores de los imputados tienen seis días para deducir excepciones (defensas) no interpuestas con anterioridad u oponerse a la elevación a juicio instando el sobreseimiento.