"El kirchnerismo tiene un estilo de campaña sucia"

Miércoles, 08 de febrero de 2017

La gobernadora bonaerense además defendió la oferta realizada a los docentes por las paritarias





El año recién empieza, y las elecciones legislativas son en octubre, pero la discusión por las listas ya está instalada, por más que para la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal "no es el tiempo de definir candidaturas".



Sin embargo, Vidal no dudó en reconocer que "esta elección es muy importante porque es la posibilidad de profundizar el cambio que propusimos, para tener el respaldo político para dar más peleas", y consideró que las claves para que Cambiemos tenga una buena elección serán "los candidatos, los proyectos, la gestión, y qué ofrecen nuestros adversarios".



En la misma línea, la mandataria bonaerense lamentó que "cada vez que hay una elección de medio término empieza a estar en juego la gobernabilidad. Eso no está bueno para el sistema democrático, y tenemos que madurar un poco en torno a eso".





Entrevistada por radio Nacional, Vidal también destacó que espera que este año "no haya una campaña sucia. La experiencia de la última elección no fue buena porque el kirchnerismo tenía y tiene un estilo de campaña sucia. Yo lo sufrí, como candidata no la pasé bien".



"Este año no va a haber un oficialismo con los recursos del Estado destinando plata a la campaña. Siempre prefiero discutir proyectos y no tratar de que la gente me vote diciendo que el otro es peor que yo", agregó la gobernadora.





Por otro lado, se refirió a la discusión paritaria con los gremios docentes, y respaldó la oferta oficial del 18%, rechazada por los sindicatos. Para Vidal, "no es un tema de porcentajes. El 18% no es un techo, es un piso", dijo y destacó que "le decimos a los gremios que en mayo y noviembre ajustamos por el INDEC si hay una diferencia con la inflación".



Cuando fue consultada sobre el estado de las causas de corrupción detectadas por su administración, la gobernadora detalló que durante "más de 30 años de democracia la provincia estuvo gobernada por un sistema que pensaba en si mismo, con cuestiones crónicas que nunca se resolvieron".



"No hemos dejado pasar una irregularidad. IOMA tiene unas 19 denuncias de corrupción hechas por nuestro gobierno; también hicimos denuncias en Lotería vinculadas por el mal uso de pauta publicitaria; en el ministerio de Trabajo por coimas; en el ministerio de Desarrollo Social por beneficiarios que no existían", dijo Vidal.



Por último, la mandataria bonaerense consideró que sobre esas causas "la Justicia tiene que definir si era un sistema de corrupción o casos aislados".