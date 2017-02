El particular ping-pong de preguntas y respuestas a Messi Miércoles, 08 de febrero de 2017 La “Pulga” se sometió a un cuestionario de diez preguntas sobre diferentes aspectos de la vida íntima





Lionel Messi se sometió a una entrevista con Special Olympics, una organización deportiva internacional que organiza las Olimpiadas Especiales con personas con discapacidad, y atravesó un divertido ping-pong de preguntas y respuestas sobre su vida.



El Diez afrontó preguntas diferentes a las que por lo general recibe por su condición de estrella del fútbol y dejó un título interesante en la nota aparte, más allá del cuestionario inicial. "La amistad es lo que nos da la relación para que las cosas que se tienen que hacer sean más fáciles de hacer. En cualquier ámbito de la vida la amistad brinda el buen momento", consideró.



El cuestionario incluyó consultas sobre su plato preferido, su cuidad predilecta, el pasatiempo que elige y otro deporte aparte del fútbol.





LAS 10 PREGUNTAS A MESSI

– Un deporte que no sea el fútbol:

Todos



– Un pasatiempo:

El momento con mis hijos



– Plato preferido:

Milanesa a la napolitana



– Una ciudad:

Rosario



– Un sueño:

Ser feliz



– Un libro:

Todos los que puedo leer con mis hijos



– Una virtud:

Puede que esto del deporte se me dé bien…



– Un defecto:

Muchos



– No te gusta la gente…

… que demuestra falsedad



– Siempre me hace sonreír…

…los agradecimientos de los chicos