El padre de Candela se descompensó durante el juicio

Miércoles, 08 de febrero de 2017

Alberto Luis Rodríguez se quebró mientras brindaba su testimonio ante el Tribunal y tuvo que ser atendido por los médicos





En la segunda jornada del juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral N°3 de Morón por el homicidio de Candela Sol Rodríguez, Alberto Luis Rodríguez, padre de la menor, se descompensó durante su declaración. Los jueces decidieron llamar a un cuarto intermedio para que el hombre sea atendido por los médicos, quienes le recomendaron que no continuara con sus testimonios.



El padre de Candela declaró ante el Tribunal durante media hora hasta que le tocó responder las preguntas de Fernando Burlando, el abogado que representa a Carola Labrador, la mamá de la nena. El abogado le preguntó cómo había cambiado su vida desde la muerte de su hija. Rodríguez dijo unas pocas palabras y se quebró. No pudo seguir declarando.



En el momento en que Candela apareció muerta, Rodríguez estaba preso, acusado de ser pirata del asfalto. Cuando la causa fue elevada a juicio el fiscal Mario Ferrario sostuvo que el móvil del asesinato es una venganza contra Rodríguez, por parte de una banda de piratas del asfalto.



La hipótesis de la venganza sigue vigente. Bajo esa consigna es que se juzga a los tres imputados que tiene la causa: Leonardo Jara, Fabián Gómez y Hugo Bermúdez. Durante la instrucción del expediente, el fiscal le endilgó a Jara una llamada amenazante que la tía de Candela recibió tres días antes de que apareciera el cuerpo de la nena.



"Soy totalmente ajeno a la causa Candela; soy inocente y estoy a disposición para que me pregunten lo que quieran", explicó Jara durante su declaración. "Es una causa armada de la A a la Z, no creo que se llegue al fondo en esta causa pero lo único que quiero es que se sepa la verdad", indicó.



Jara cuestionó la pericia que realizó Gendarmería para reconocer si era o no su voz. El resultado fue positivo pero el acusado aseguró que no es él. "A la pericia la fraguaron porque no tenía perito de parte, por eso me enchufaron a mí", señaló.



Candela desapareció el 22 de agosto de 2011 en Villa Tesei y, nueve días después, apareció dentro una bolsa a 30 cuadras de su casa. Murió asfixiada. En el comienzo del juicio, su madre pidió cadena perpetua para todos los imputados.