Guillermo Barros Schelotto probará con Bou y Benedetto Miércoles, 08 de febrero de 2017 El próximo sábado el “Xeneize” disputará un nuevo amistoso en Mar del Plata. Su rival será Aldosivi. El ex Racing estará al menos 20 días inactivo



Ante la ausencia obligada de Ricardo Centurión, Guillermo Barros Schelotto, evalúa la posibilidad de probar con Walter Bou y Darío Benedetto juntos en el ataque, en el amistoso del próximo sábado ante Aldosivi, en Mar del Plata.



Por otra parte, Fernando Gago trabajó apartado de sus compañeros, aunque no presenta lesión y entre mañana y el viernes se definirá si se lo incluye en el compromiso venidero. En tanto, Centurión sufrió el pasado jueves, frente a Chivas de Guadalajara, en México, una distensión que le impedirá jugar por un término estimado a veinte días.



Hasta el momento, Benedetto y Bou jugaron una sola vez juntos desde el comienzo de un partido y fue durante 45 minutos, en un amistoso frente a Olimpia, en octubre pasado, en Jujuy. Las demás veces en que coincidieron en cancha fueron 28 minutos con Independiente del Valle (Copa Libertadores de América), 13 con Tigre (campeonato), 5 con Rosario Central (Copa Argentina), 18 con San Lorenzo y 6 con River (ambos amistosos).



Respecto de Gago, el cuerpo técnico prefirió no exigirlo, por lo que cumplió solamente con trabajos físicos a las órdenes de Pablo Matamala y recién el viernes se definirá si integrará la delegación en el viaje a la ciudad balnearia.



En el entrenamiento desarrollado en el complejo Pedro Pompilio, la mayor parte del plantel realizó sesión de trotes y piques bajo la supervisión del profesor Javier Valdecantos. Después se ejercitaron movimientos ofensivos de desborde por los laterales, centros y definición, controlados por el ayudante de campo Gustavo Barros Schelotto.



La posible formación de Boca para enfrentar a Aldosivi, el próximo sábado a las 20 en el estadio José María Minella, es la siguiente: Axel Werner; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Lisandro Magallán, Jonathan Silva; Fernando Zuqui, Gago o Sebastián Pérez, Pablo Pérez; Bou, Benedetto y Cristian Pavón.





Queda también por definir si Junior Benítez, una de las últimas incorporaciones, va a La Feliz o si permanece en Buenos Aires para cumplir con trabajos físicos mientras que el otro recién llegado, el arquero Agustín Rossi, será suplente.



Las entradas para el duelo se pueden conseguir a través del sistema Top Show ó en las boleterías del Velódromo Municipal (sólo plateas). Los valores oscilan entre los 250 y 800 pesos.