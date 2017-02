"Le disparó al bebé, le disparó a la panza"

Miércoles, 08 de febrero de 2017

El escalofriante testimonio de Elsa, hermana de Mónica, una de las sobrevivientes de la masacre de Hurlingham





Mónica Lloret continúa internada. Es una de las sobrevivientes de la masacre de Hurlingham. Según contó Elsa, su hermana, está en estado de shock porque sabe que su marido y su hijo murieron. "Lo primero que hizo fue preguntar por su bebé. Iba a nacer el día siguiente. Le estamos contando las cosas de a poco", dijo la mujer.



Según contó a la prensa, Diego Loscalzo le disparó cuatro veces. "Le tiró al bebé, le tiró a la panza", reveló Elsa. La mujer contó además que a pesar del estado, su hermana está recordando detalles del ataque.



Cómo sigue la causa





El acusado por la masacre de seis personas en Hurlingham, entre ellas un bebé por nacer, Diego Loscalzo, podría recibir la pena de reclusión perpetua, según adelantó esta mañana la fiscal del caso, Paula Hondeville.



El único sindicado como autor de los disparos se presentó esta mañana en en los tribunales de Morón, aunque se negó a declarar.



Loscalzo está acusado de matar a su pareja, Romina Maguna (36); dos cuñados, Vanesa (38) y José Maguna (34); su suegra, Juana Paiva (55); y un concuñado, Daniel Darío Díaz (33), y de herir a una embarazada de nueve meses, Mónica Lloret (36), cuyo bebé falleció, a la hija de 12 años de la mujer y a una vecina, llamada Cinthia López.



Según declaró esta mañana la fiscal Hondeville, imputará al sospechoso por "homicidios calificados por distintas cuestiones, más las tentativas de homicidios de las otras personas que sobrevivieron".



En tanto -sostuvo Hondeville- restan "pericias médicas" para determinar si también fue un crimen la muerte del bebé en gestación. "Vamos a abordar más adelante el tema del bebé no nacido; me faltan constancias para arribar a esa imputación", dijo la fiscal.



Aún sin tener claro lo que resolverá con la víctima no nacida, la funcionaria señaló que es aplicable la pena máxima: "Son delitos que tienen una perspectiva de prisión perpetua; el código habla de 35 años; pero hay que analizar el caso concreto; es prematuro ahora adentrarnos".





Los cuerpos de Romina Maguna, quien era pareja de Loscalzo; su madre, Juana Paiva; sus hermanos Vanesa y José, y su cuñado Darío Díaz fueron inhumados en la sala velatoria Lizardo, situada en Hurlingham.



A media mañana, en un extenso cortejo fúnebre, los féretros fueron llevados al Cementerio Parque de Ituzaingo, donde fueron inhumados.



En tanto, el bebé que murió por los disparos que impactaron en el vientre de su madre, Mónica Lloret, durante el episodio ocurrido en la noche anterior de la jornada en la que estaba previsto el parto se demoró por pedido de la madre, quien permanecía aún internada en grave estado en el Hospital Posadas, donde también está alojada su hija de once años, fuera de peligro.