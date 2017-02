El nuevo juicio al cura Pacheco está en suspenso

Miércoles, 08 de febrero de 2017

La querella tiene buenas expectativas de que se logre una condena satisfactoria para la víctima.





El STJ ordenó en octubre del año pasado, que se dicte una nueva sentencia en el fallo por el juicio contra el cura Pacheco, por abuso a un joven que tenía 15 años al momento del hecho, dicho debate debería iniciar el 20 de febrero, pero está en suspenso por un recurso presentado por la defensa del cura que el tribunal de Goya debe resolver si acepta o no, para dar comienzo al nuevo juicio.





Verónica Verges, abogada de la víctima comentó “lo que el STJ dispuso es el reenvío de la causa al tribual oral penal de Goya y que se realice un nuevo debate a fin de obtener una nueva sentencia en el juicio que consta sobre el cura Pacheco, constituir un nuevo tribunal, con un nuevo debate con las pruebas que ya existen y que fueron utilizadas durante el primer juicio.



Fallo arbitrario, plagado de descalificaciones



“Lo que el STJ dijo es que los jueces hicieron una errónea valoración de las pruebas ofrecidas, que no fueron tomadas objetivamente por parte de ellos, hubo una cuestión personal de uno de los jurados contra la víctima para ver al veracidad de las mismas” consideró.



“Para la querella hay pruebas suficientes para llegar a una condena, a través de los análisis que hicimos” mencionó.



“Tenemos la esperanza que obtengamos el resultado que siempre quisimos” afirmó.



Garantías



“Todas las garantías que tiene cualquier proceso, son los jueces de primera instancia de la ciudad de Goya, son las que tiene cualquier ciudadano y cualquier causa penal, en eso nosotros sabemos, conocemos a nuestros jueces y tenemos la tranquilidad de que van a juzgar con objetividad absoluta” mantuvo.



“Nos sorprendió gratamente los fundamentos que dio el tribunal, ahora ya estamos a días del juicio, comienza el 20 al 24 de febrero, la defensa de Pacheco interpuso un recursos de revocatoria que pidió que se suspendan estas audiencias porque han presentado un recursos de queja ante la Suprema Corte de Justicia, consideran que no se deben hacer el nuevo juico hasta tanto no se resuelva su recurso en queja. Queda ver si hace lugar o no al recurso de la defensa” sostuvo.



“Estamos en suspenso, estamos con esa incertidumbre, los jueces deberán apresurarse para poder estudiar el recurso interpuesto acá, en principio la fecha fijada estaría en suspenso” indicó.



Pacheco sigue en la jurisdicción



“Tiene fijado su domicilio y está confirmado que sigue en la jurisdicción” indicó.



Cómo está la víctima



“Esta con mucha expectativa, muy grande, si antes estaba confiado ahora está mil veces más confiado, esta con muchos nervios pero con mucho entusiasmo, él ve la posibilidad cercana de que se haga justicia. Tiene uno años más y lo toma de otra manera, moldeó su temple y espera el juicio en otra situación personal” cerró la doctora Verges.