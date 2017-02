El crudo relato de una sobreviviente de la masacre

Miércoles, 08 de febrero de 2017

Cinthia López, una de las víctimas de Diego Loscalzo, describió la escena de horror que se vivió en la casa de su vecina





Cinthia López, una de las sobrevivientes del feroz ataque a tiros protagonizado por Diego Loscalzo en la localidad de Hurlingham, en la que murieron cinco personas y un bebé a punto de nacer, relató el escalofriante escenario de la masacre.



López es vecina del matrimonio de Loscalzo y Romina Maguna, la mujer policía y primera víctima fatal. La mujer que logró salir con vida del ataque les alquilaba una habitación que forma parte de la vivienda. Cuando escuchó los primeros disparos, estaba en el patio colgando ropa recién lavada.



"Estábamos comiendo con Romina. Él había hecho asado, carne con papas. Después Romina se puso a hacer unos pochoclos y yo bajé. Yo vivo en el medio. Cuando bajó Romina fui a tender la ropa, volví y Vanesa, la hermana, estaba golpeando la puerta. No nos abrían hasta que nos abrió Uriel, el hijo de Romina. Ahí entramos nosotros y el Chino le pegó cuatro tiros a Romina", recordó la Cinthia López, quien se encuentra internada luego de haber recibido dos disparos en las piernas.



Ella ingresó poco después de haberlo hecho Vanesa Maguna (38), hermana de Romina, y su marido, Darío López. Ambos fueron asesinados.



"Forcejeamos con este pibe -Loscalzo- y como no pudimos sacarle el arma él le pegó a Vanesa y después me pegó a mí. Yo me hice la muerta. Él se fue afuera y le pegó a Darío, el otro chico que falleció", contó la víctima al noticiero del Canal 9.





Según relataron personas cercanas a la familia, Diego Loscalzo era una persona muy celosa y violenta. Ya había atacado verbal y físicamente a Romina en varias ocasiones. Sin embargo, hasta el momento de ingresar a la casa del horror, Cinthia no oyó nada raro. "No se sabe por qué pelearon", dijo.



El único acusado por la masacre de seis personas en Hurlingham, entre ellas un bebé por nacer, Diego Loscalzo, se presentó esta mañana en los tribunales de Morón, aunque se negó a declarar.



Está acusado de matar a su pareja, Romina Maguna; dos cuñados, Vanesa y José Maguna; su suegra, Juana Paiva; y un concuñado, Daniel Darío Díaz, y de herir a una embarazada de nueve meses, Mónica Lloret, cuyo bebé falleció, a la hija de 12 años de la mujer y a la vecina que brindó el testimonio, Cinthia López.