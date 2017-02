Desde hoy se paga el plus del mes de febrero Jueves, 09 de febrero de 2017 El plus de $1.700 comenzará abonarse desde hoy para documentos terminados en 0-1-2-3; el viernes 10 a DNI finalizados en 4-5-6; y el lunes 13 a los agentes con documentos terminados en 7-8-9 (estará disponible por cajeros desde el sábado 11). En pocas semanas comenzarán las clases en Corrientes y sabemos que las familias tienen gastos extra que afrontar”, señaló el funcionario.





El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó una nueva inversión salarial superior a los 110 millones de pesos, con el inicio del cronograma de pago del adicional de $1.700, remunerativo no bonificable, correspondiente al mes de febrero a alrededor de 75 mil trabajadores estatales (activos y jubilados) a partir de este jueves 9. La liquidación del beneficio se hará en tres días y fue definida por el gobernador Ricardo Colombi, en articulación con el Banco de Corrientes S.A.



En sólo días, el Gobierno Provincial volcará más de $100 millones al mercado local, invirtiendo en este beneficio adicional al sueldo que paga desde 2013 para sostener y fortalecer el poder adquisitivo de las familias correntinas en el marco de la política salarial.



“En pocas semanas comenzarán las clases en Corrientes y sabemos que las familias tienen gastos extra que afrontar”, señaló el ministro Vaz Torres y agregó: “Por esta razón, también desde el Estado queremos aportar a la economía familiar y colaborar para que puedan hacer frente a todo lo que significa el inicio de un nuevo ciclo escolar, en lo que hace a útiles escolares y uniformes”.



“Estos recursos se vuelcan al consumo local y eso a su vez genera estabilidad en el empleo del sector privado; es un círculo virtuoso”, señaló el Ministro.



“Igualmente estamos trabajando por el lado de los costos, para acercarles a los correntinos propuestas más económicas, apoyados en una sólida herramienta que tiene el Gobierno Provincial que es el Banco de Corrientes”, apuntó.



“El salario de los trabajadores es una prioridad para el gobernador Ricardo Colombi, y trabajamos permanentemente en este sentido”, aseguró.



Cabe recordar que desde noviembre pasado, el gobernador Colombi resolvió transformar este beneficio en remunerativo no bonificable y aumentarlo de $900 a 1.700, significando un neto de bolsillo 1.300 pesos.



El pago del plus que comenzará el 9 para los agentes con los números de documentos terminados en 0-1-2-3; continuará el viernes 10, para los DNI terminados en 4-5-6, y finalizará el lunes 13 para los estatales cuyos documentos finalicen en 7-8 y 9 (tramo que estará disponible en los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes el sábado 11 de febrero).