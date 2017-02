Tabaré Vázquez cree que en Venezuela hay democracia

Miércoles, 08 de febrero de 2017

El presidente de Uruguay hizo referencia a la profunda crisis que atraviesa el país petrolero y consideró que sus problemas “los tienen que resolver los venezolanos”.



También habló de las medidas de Donald Trump en Estados Unidos y de la legalización sobre la marihuana en su país





El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se refirió a la situación política de Venezuela en una entrevista exclusiva con Deutsche Welle. "Venezuela tiene tres poderes y los tres poderes están funcionando. Quizás no sea la democracia a la que estamos acostumbrados, por ejemplo, en mi país", comenzó.



La periodista Jenny Pérez, que condujo la entrevista, preguntó al mandatario uruguayo por el relevo con Venezuela en la presidencia de Mercosur: "Lo que correspondía legalmente era entregarle a Venezuela la presidencia pro tempore. Por otra parte, usted sabe muy bien que no se le declaró la clausula democrática a Venezuela".



"Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. A lo que está dispuesto Uruguay, si es que puede hacerlo, es ayudar a que se encuentre un camino de diálogo efectivo".



Deutsche Welle también preguntó por las acusaciones de corrupción en la relación comercial entre Uruguay y Venezuela: "La relación comercial entre Venezuela y el gobierno mío ha sido totalmente transparente. No están investigando temas vinculados al intercambio comercial de este período de gobierno en el que yo presido el país".



Tabaré Vázquez en la entrevista con DW

En otros temas, Vázquez se refirió a las medidas de control migratorio decretadas por el presidente de Estados Unidos Donald Trump. "Es terrible. Es un retroceso. Un país de inmigrantes como es Estados Unidos… borrar de un plumazo su historia, es triste", señaló.



Respecto a la legalización de la marihuana en su país, impulsada por su predecesor José Mujica, el mandatario uruguayo subrayó: "Desde el punto de vista político, la lucha contra el narcotráfico no ha dado resultado. Al contrario. Ha dado resultado negativo. Ahora, yo no me puedo despojar de mi condición de médico. No hay que consumir drogas. Ni marihuana, ni ninguna droga". Sostuvo que calcula que la implementación de la ley en Uruguay se dará hacia mitad de año.



La entrevista se grabó en Berlín al comienzo del viaje oficial del presidente de Uruguay a Alemania, donde estará hasta el próximo 12 de febrero