Tevez debutó con el pie izquierdo en China

Miércoles, 08 de febrero de 2017

El Shanghai Shenhua perdió 2-0 como local ante un equipo australiano y quedó afuera de la Champions League asiática







Para meterse a la zona de grupos de la Champions League de Asia, el Shanghai Shenhua tenía que conseguir un triunfo en casa ante el Brisbane Roar de Australia. Sin embargo, con Carlos Tevez entre los titulares, fue derrotado 2-0 y se despidió en su debut oficial esta temporada.



En el estadio Hongkou, el Apache no pudo encontrarle la vuelta a un cotejo que empezó mal de entrada para los dirigidos por el uruguayo Gustavo Poyet. Al minuto de juego, Brandon Borrello sorprendió con una excelente definición y puso arriba a la visita. Más tarde amplió la diferencia Tommy Oar y en el complemento no hubo reacción.



Junto al argentino estuvieron el colombiano Giovanni Moreno (capitán) y el nigeriano Obafemi Martins. El que se ausentó para esta cita es otro ex Boca: Freddy Guarín. Por su parte, los australianos son dirigidos por uno de los máximos goleadores de aquella selección, John Aloisi, y marchan terceros en su liga local.





Así, el Brisbane Roar se clasifcó e integrará el grupo E de la copa, junto al Kashima Antlers japonés, el Muangthong United tailandés y el Ulsan Hyundai surcoreano.





Después de la incertidumbre por su partida, los millones que viajaron a Argentina y una despedida que despertó polémica, Carlitos tuvo la chance de sacarse las ganas con la pelota, pero fue con una caída. Ahora, los suyos tendrán que centrarse en la FA Cup china y la Superliga, que comenzará en marzo.