Un ex campeón con Boca fue imputado por abuso sexual Miércoles, 08 de febrero de 2017 El ex jugador “xeneize” quedó comprometido en una causa junto a un legislador de Río Negro. El abuso habría sido tras una peña de Boca en el Sur





Como sucede en varios rincones del país, el pasado noviembre se realizó una peña de Boca en Río Negro. Tras eso, un ex jugador se dirigió a un boliche de Cipolletti junto al legislador Rubén López y ahí se empezó a gestar un hecho que está siendo analizado por la Justicia. Una joven de 19 años denunció al funcionario y a Luis Abramovich por abuso sexual.



El ex futbolista que ganó la Copa Master en 1992 quedó bajo el ojo de la fiscal Rita Lucía, que lo imputó por "abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas". En los próximos días, serán citados para declarar sobre este episodio que recién fue denunciado el 7 de diciembre e implicó a un tercer hombre y a la prima de la chica en cuestión.



El querellante Pablo Barrionuevo afirmó que "hay muchas pruebas para demostrar este aberrante hecho", en una comunicación con el medio Río Negro. Por el momento no se pidió la detención de ninguno de los implicados, aunque pretenden tomar declaración a la prima de la joven -que también habría sido abusada-, un tío que las vio con tres hombres en el boliche y el psicólogo Claudio Marín, quien la acompañó a realizar la denuncia en la Fiscalía.







"Esa noche fuimos con Abramovich a un boliche y estaban esas chicas que eran tres y no dos, como dice la denuncia. Bailamos, tomamos un champagne y me quedé charlando con Abramovich. Luego lo dejé en el hotel y me fui a mi casa", aseguró López en radio Patagonia, negando totalmente la posibilidad del abuso y acusando una maniobra política en su contra.



Por los últimos cambios en las inferiores del club y la llegada de Claudio Vivas a ese sector, el Ruso iba a ser reubicado luego de sus tareas como desarrollador de entrenamientos especiales y personalizados. Además de haberse desempeñado con la camiseta azul y oro a fines de los 80 y principios de los 90, vistió las camisetas de Racing, Chacarita y Belgrano de Córdoba.