Un perito complicó a los policías acusados

Miércoles, 08 de febrero de 2017

Ante el Tribunal comentó que las pruebas fueron recibidas en “bolsas inadecuadas para su resguardo”.

Por otra parte, dos testigos complicaron el “accionar policial”. Para la defensa las declaraciones fueron contundentes.



El juicio Oral y Público por la muerte de Eduardo Raúl Cardozo, en la localidad de San Lorenzo, continuó ayer con el testimonio del bioquímico forense, Diego Rinal, y de dos testigos, un policía, ahora retirado, y un vecino del fallecido.

Cardozo murió el 1 de mayo de 2012 como consecuencia de las quemaduras que sufrió durante su detención en la comisaría local, luego que protagonizara un supuesto altercado en un evento de doma en la mencionada localidad correntina, distante a unos 80 kilómetros de Capital.

En el banquillo de los acusados están los funcionarios policiales Gregoria Carolina Libramento, Aníbal Ramón Romero, Francisco Arrúa, Anselmo Javier Pruyas y Alejandro Andrés Correa.

La audiencia comenzó minutos después de las 9. Ante el Tribunal fue citado el bioquímico forense Diego Rinal. El experto brindó explicaciones del informe del peritaje de las prendas y elementos que tenía Cardozo, tras el incidente en la comisaría local.

El profesional contó que “se tomaron trozos de cada prenda y se hizo extracciones para buscar acelerantes o restos de combustible”, como fue solicitado por parte del Juzgado de Instrucción de Saladas.

Explicó que primero se buscó identificar los componentes del combustible a través de dos métodos.

Luego, el paso confirmatorio fue ver los “acelerantes” más representativos para llegar a determinar si hubo presencia de algún líquido inflamable, ya sea kerosene, nafta o gasolina.

“Se pudo comprobar que hubo nafta evaporada porque la muestra fue incompleta. A pesar de ello se obtuvieron ocho sustancias moleculares que al menos cinco o seis podrían estar en gasolina o en el kerosene. Tuvimos que armar un rompecabezas porque el estudio arrojó un resultado incompleto”, dijo Rinal a la vez que explicó que las condiciones en que fueron resguardadas las prendas no fueron las correctas, como también la incidencia de la humedad (porque la ropa estuvo mojada) pueden ocasionar que desaparezcan elementos volátiles.



ORTÍZ CONTÓ CÓMO LO TRASLADARON A CARDOZO.

Ante el requerimiento en varias oportunidades por parte de la defensa sobre las sustancias halladas y éstas que sean compatibles con algún liquido inflamable, el profesional reiteró una y otra vez las proporciones de los componentes, de los contaminantes y acelerantes que hubo en el combustible analizado.

También brindó una explicación técnica, a requerimiento de la defensa, sobre los cuatro elementos que se encontraron en el patrón “acelerante” y cómo se deberían enviar las muestras para que no se contaminen las prendas que son pruebas fundamentales.

El bioquímico prestó declaración y respondió inquietudes por el lapso de una hora.

No conformes con partes de las explicaciones del profesional, uno de los abogados de la defensa solicitó un informe más detallado del “cromatograma”; es decir, contar con los resultados exactos de los elementos químicos obtenidos.

Dicha solicitud fue rechazada por la fiscalía y la querella, quedando a responder en la próxima audiencia los integrantes del Tribunal al respecto.



Dos testigos

Por la sala de audiencia pasaron Antonio Ortiz, ahora policía retirado, quien en la noche que fue detenido Cardozo formó parte del traslado del hombre del predio donde se realizaba la doma hasta la comisaría.

Y luego declaró un vecino del fallecido, de nombre Ramón, quien aseguró que la firma en la testimonial realizada en sede policial no le pertenece, como tampoco lo escrito en esa declaración. Aclaró, al respecto, que es analfabeto.

“Dos declaraciones que sólo hicieron confirmar una vez más que el expediente en sede policial fue armado, que Raúl (Cardozo) recibió una golpiza y luego fue quemado”, dijo a época un familiar del embarcadizo fallecido.

Ortiz en 2012 era Sargento y prestaba servicios en la comisaría de San Lorenzo. El ahora retirado suboficial contó que en la noche del 29 de abril de 2012, cerca de las 20, el comisario Pruyas (Anselmo) le pidió que lo acompañe para trasladar a un hombre que estaba ocasionando disturbios en el lugar donde se desarrollaba la doma.



“Estaba de franco de servicio ese día, hice un adicional y me ubiqué en la carpa de salud por si se requería de mi presencia ante algún hecho. Me pidió el comisario Pruyas que le ayude a llevar a Cardozo que estaba peleando. Lo que recuerdo es que, producto de estar alcoholizado, rompió una mesa de plástico y golpeó el portón de ingreso al lugar”, dijo Ortiz ante el Tribunal.

Relató que lo subieron a una camioneta de la Policía, doble cabina, y que iban camino a la comisaría “charlando” y no fue esposado.

Al llegar a la dependencia policial, Ortiz vio a los uniformados Libramento, Arrúa y Romero quienes reciben a Cardozo en la guardia.

Luego de dejarlo en sede policial, Ortiz se retiró del lugar hacia el predio de la doma a continuar con su trabajo de adicional.

Cerca de las 22:30 escucha por parte de Pruyas que hubo un inconveniente en la comisaría. Que “un detenido se prendió fuego”.

Ortiz ante la consulta de la fiscalía si vio a Cardozo golpeado negó dicha situación.

Por su parte, el vecino de Cardozo, de nombre Ramón, contó que en el día del hecho lo vio en el predio de la doma un poco alcoholizado pero no “tan borracho”, aclaró.

Del caso se enteró al día siguiente cuando, por parte de la Policía, fue citado a prestar declaración.

“Llegué a la mañana y me preguntaron si lo conocía. Yo les respondía que si, sabía que era navegante y que sólo esa noche lo vi algo alcoholizado. Firmé y me fui”, contó.

Sin embargo, la querella solicitó leer la declaración que realizó en sede policial a lo que agregó que el vecino dijo que “Cardozo siempre estaba borracho” situación que fue negada por Ramón quien aseguró que “no dije eso”.

El Tribunal entonces le mostró su firma, rúbrica que negó también ser la suya.

La audiencia continuará el próximo 13 de febrero, a las 11:30, y estará citada a prestar declaración la médica del área de terapia intensiva del Hospital Escuela, Julia Gómez. La profesional, según consta en el expediente, fue quien recibió a Cardozo al ser trasladado desde la comisaría de San Lorenzo por la gravedad de las lesiones.



LA DEFENSA Y LOS IMPUTADOS ATENTOS A LAS TESTIMONIALES DE LA CAUSA.

La querella está conforme

El abogado de la familia Cardozo, Rubén Leiva, dijo a época que las declaraciones vertidas en la audiencia fueron “contundentes” y que están a poco de terminar con un juicio que, entiende, será favorable para la familia del fallecido.



Los imputados

Gregoria Carolina Libramento, Aníbal Ramón Romero y Francisco Arrúa se encuentran imputados del delito de Apremios Ilegales en concurso real con homicidio calificado, por haber sido cometido para procurar la impunidad para sí y por la condición de integrantes de las fuerzas de seguridad abusando de su condición o cargo.

Asimismo, se encuentran acusados, gozando del beneficio excarcelatorio, Anselmo Javier Pruyas y Alejandro Andrés Correa, también funcionarios policiales, por los delitos de falsificación material de documentos públicos en concurso ideal con falsedad ideológica.



El caso

El hecho ocurrió el 29 de abril de 2012. Alrededor de las 19, Cardozo protagonizó un altercado en el ingreso a un predio donde realizaban un festival de doma en la localidad de San Lorenzo.

Al intervenir la Policía, el hombre, quien estaba alcoholizado, forcejeó con los efectivos y fue demorado. Una vez en la dependencia policial Cardozo quedó envuelto por el incendio de colchones. Fuentes oficiales indicaron que el hombre provocó el incendio con el uso de un encendedor. Sin embargo su familia denunció que esa teoría habría sido difundida para “tapar la golpiza que le dieron”.

A raíz de las quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, Cardozo falleció el 1 de mayo de ese año. El Jefe de la comisaría y el grupo de policías que prestaban servicio el día de la detención de la víctima quedaron apartados de la fuerza.