Horóscopo para hoy 8 de febrero del 2017 Miércoles, 08 de febrero de 2017



ARIES



Desarrolle su mundo interior y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Pida consejo a un amigo.

Amor: Libere sus prejuicios y disfrute con plenitud de su pareja en ese encuentro amoroso.

Riqueza: Necesitará tomar decisiones financieras que involucren algún riesgo económico. Este podrá ser el día más indicado.

Bienestar: Tiempo de purificar la mente y abandonar los rencores del pasado.



TAURO



Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda. Su percepción lo ayudará a descubrir la verdad.

Amor: Si anhela consolidar su pareja, tenga paciencia. Deberá convencerla de que sus sentimientos son sinceros.

Riqueza: Ponga al día cuentas pendientes y trámites demorados. No los postergue más.

Bienestar: Evite sentirse esclavo de su trabajo. Acepte la rutina, pero tómese un descanso.



GÉMINIS



El aislamiento y sus pensamientos negativos no lo ayudarán a resolver ese problema que lo está atormentando. No caiga en la soledad.

Amor: Despliegue su simpatía y olvide su mal humor, así podrá encontrar el amor en el momento menos esperado.

Riqueza: Postergue cualquier negocio con parientes directos. No es un momento propicio, pueden surgir conflictos.

Bienestar: Salga y diviértase, logrará ver las cosas con más optimismo y abandonará su melancolía.



CÁNCER



Deje a un costado los compromisos afectivos y sea más práctico. Procure conservar la calma y la objetividad a la hora de decidir.

Amor: Con la Luna en su signo, podrá recibir al verdadero amor y abrirle las puertas de par en par.

Riqueza: Mantenga las cuentas claras y sea prudente a la hora de otorgar prestamos, así no tendrá problemas.

Bienestar: Intente una dieta de forma equilibrada. No se arriesgue a fórmulas mágicas que podría afectar su metabolismo.



LEO

Muéstrese fiel a sus convicciones y no renuncie a sus ideales. Su perseverancia logrará éxitos inesperados.

Amor: Aprenda que el diálogo es la mejor herramienta para enfrentar los conflictos con su enamorado.

Riqueza: Evite que los asuntos amorosos lo distancien del cuidado de su economía.

Bienestar: El estrés podría deteriorarle su salud, procure descansar y olvidar las preocupaciones.



VIRGO



No permita que los recuerdos pasados arruinen su presente. Lo importante es el ahora y el futuro junto a las personas que aprecia.

Amor: Rompa con la rutina. Propóngase cambios radicales en el vínculo, su alma gemela se lo agradecerá.

Riqueza: Su inteligencia y capacidad de organización le permitirán destacarse en su grupo de trabajo.

Bienestar: Evite relacionarse con gente ajena a su círculo, ya que podrían herir sus sentimientos.



LIBRA



Sentirá que la intolerancia será su enemiga en este día. Trate de mantener la calma y escuche los consejos sabios.

Amor: Intente un diálogo sincero con su pareja, así mantendrá la armonía y evitará males mayores.

Riqueza: Es hora de que controle sus cuentas, lo ayudará a evitar sorpresas desagradables.

Bienestar: Su cuerpo necesita de mayor actividad física, es momento para dejar sus hábitos sedentarios.



ESCORPIO



En este día, su inconsciente y sueños adquirirán un gran poder en su vida. Sería bueno que los escuche y los ponga en práctica.

Amor: Recomponga su relación. No permita que el pasado se interponga entre usted y su pareja.

Riqueza: No deje de organizar la economía doméstica junto a su pareja, un gasto de más podría perjudicar su presupuesto.

Bienestar: Es hora de que piense en usted y en modificar su imagen. Escápese de compras y gratifíquese.



SAGITARIO

No es momento para renunciar a sus propósitos; logrará un éxito rotundo. Aproveche, ya que se hallará consolidado y estimulado para seguir adelante.

Amor: Evalúe las cosas que no funcionan en sus relaciones y cambie su actitud para que mejoren.

Riqueza: Diagrame sus finanzas pero sin obsesionarse con el dinero, ya que podría tomar decisiones equivocadas.

Bienestar: Practique una actividad que le permita relajarse. Lo ayudará a recuperar la tranquilidad perdida.



CAPRICORNIO



Sepa que dispondrá de una gran energía para desenvolverse en las situaciones inesperadas. Esté alerta, pero sin ansiedad.

Amor: La Luna en oposición le provocará conflictos con su pareja, evite discutir hoy.

Riqueza: No deje que el caos arruine sus cuestiones económicas. Revisar las cuentas lo dejará más tranquilo.

Bienestar: Finalice el día con alguna actividad recreativa que le guste, concurriendo al cine o teatro.



ACUARIO



Tendrá que ser prudente y no tomar decisiones apresuradas, ya que podría perder lo que estuvo construyendo hasta el momento.

Amor: Comprométase a compartir más tiempo con sus seres queridos, evite las discusiones.

Riqueza: No tema en presentar su proyecto ante sus superiores. Sus propuestas serán tomadas en cuenta.

Bienestar: Sea más generoso con usted mismo. Cómprese lo que le gusta aunque sea demasiado caro.



PISCIS



Durante esta jornada tendrá una visión más espiritual de la realidad y sentirá la necesidad de rever los objetivos de su vida.

Amor: Su poder de seducción será muy grande, pero trate de no jugar con los sentimientos ajenos.

Riqueza: Magnífico día para concretar negocios y entrevistas laborales. Esté atento a las oportunidades.

Bienestar: Podría invadirlo el agotamiento, trate de relajarse y refugiarse en la lectura.