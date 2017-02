Identificaron a un violador serial y pidieron su captura

Miércoles, 08 de febrero de 2017

Se llama Leandro Raúl Castañares. Está acusado de cometer cinco ataques sexuales





Un hombre acusado de cometer cinco violaciones en La Calera y Córdoba fue identificado por la justicia cordobesa, que dio a conocer su rostro y pidió su inmediata detención. El acusado fue identificado como Leandro Raúl Castañares. Está prófugo desde hace tres meses y es intensamente buscado por la policía provincial.



La Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual fue la encargada de dar a conocer en las últimas horas el nombre y la foto del hombre acusado de violar a cinco mujeres. La fiscal Ingrid Vago autorizó la difusión de la imagen del sospechoso y ordenó su captura y la prohibición para salir del país.



En la causa principal que tiene abierta, Castañares está acusado de cometer un abuso sexual con acceso carnal a una joven, ocurrido el 21 de diciembre de 2016. Además, está sospechado de cometer otros cuatro abusos ocurridos entre julio y diciembre de 2016.





El acusado engañaba a sus víctimas a través de Facebook con ofertas laborales. Algunas de las víctimas que realizaron la denuncia aseguraron que el hombre también se hizo pasar por policía y luego las engañó para llevarlas.



Una de las víctimas relató en los últimos días cómo hizo para engañarla y luego violarla. Primero la contactó por Facebook para ofrecerle un trabajo. "Me propuso trabajar en un kiosco y después me ofreció ser promotora", explicó en una entrevista con el portal eldoce.tv.



El acusado le dijo que era policía, le hizo varias preguntas y luego intentó besarla. "Quiso darme un beso y le dije que se estaba yendo de las manos. Me dijo que si iba a ser promotora tenía que ser más dada con los hombres", indicó.



Una semana después, le llegó un mensaje de una mujer ofreciéndole trabajo para que cuide a su hija. Mientras se dirigía a su casa, Castañares la sorprendió, la secuestró y la llevó a un descampado para violarla.



"Me trajo amenazada con una punta en el cuello, me golpeó dos o tres veces en la cabeza porque yo no hacía lo que él quería", relató la joven. El hombre la violó en reiteradas oportunidades y antes de irse la amenazó: "Si vos hacés la denuncia, voy, te busco a vos y tu hijo y te mato".