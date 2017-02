Nuevo guiño de Alberto Rodríguez Saá a Cristina Kirchner Miércoles, 08 de febrero de 2017 El gobernador de San Luis afirmó que “el peronismo debe estar unido” y no descartó sumar a la ex presidente



Por segunda vez en pocos días, el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá reiteró que el peronismo "debe estar unido" pensando en las elecciones, y no descartó que Cristina Elisabet Kirchner forme parte de esa alianza justicialista.



En diálogo con radio Cooperativa, Rodríguez Saá afirmó que "el peronismo debe unirse", y destacó: "Veo viable que todos los del peronismo estemos unidos". Cuando le consultaron si sus dichos sobre la unión del justicialismo implicaban un acercamiento con Cristina Kirchner, el Gobernador puntano dijo: "Esa es una mirada para criticar mi posición. '¿Criticabas a Cristina y ahora querés unirte?'. Por supuesto que quiero unirme, el peronismo debe estar unido".



"Cómo se une, y quiénes son los candidatos, esa es otra historia. La unidad implica un programa donde nos pongamos de acuerdo. En el peronismo eso es fácil. Después se ve los candidatos", dijo Rodríguez Saá, quien además no descartó que de esa unión electoral del peronismo pueda participar el diputado Sergio Massa.





Al respecto, Rodríguez Saá dijo que "si Massa es peronista, y se siente peronista, estará en la unidad".





En relación a las candidaturas, Rodríguez Saá dijo: "No creo que haya que manejarse con nombres propios", y destacó: "En esta elección los candidatos son por distritos, no hay un candidato único nacional. Así que el peronismo de Santa Cruz llevará el candidato que quiera, y la provincia de Buenos Aires el que quiera. Pero yo anhelo que los candidatos sean de unidad".



San Luis recibió a los primeros refugiados





El gobernador Rodríguez Saá recibió este martes a los primeros refugiados provenientes de Siria. Se trata de Lana y Majb, un matrimonio de una artista plástica y un chef que se radicarán en territorio puntano.





"Es una enorme emoción. Ellos nos están regalando un clima de unidad y solidaridad. Esto es impagable. Estamos muy contentos. Espero que sea contagioso, que otros refugiados los imiten, y que otras provincias se contagien", dijo Rodríguez Saá.