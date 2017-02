Remitieron el oficio para la extradición de Lorhman y Maidana Martes, 07 de febrero de 2017 "Creo que no habría mayores inconvenientes para lograr la extradición", sostuvo Soto Dávila

"Lo que hemos procedido a realizar es terminar el oficio que se remite a Cancillería, solicitando se comunique a Portugal sobre el interés de éste Juzgado por la aprehensión de Lorhman y Maidana. A continuación se remite toda la documentación de la extradicción, y es la Cancillería la encargada de realizar ese trámite", adelantó el juez federal Carlos Soto Dávila.



El juez federal Sota Dávila confirmó que “hace contados minutos hemos procedido a terminar con el oficio que se remite a la Cancillería solicitando se comunique a Portugal el interés de este Juzgado por la aprehensión de Lorhman y Maidana”.



“Se remite vía Policía Federal toda la documentación de la extradición y la cancillería es la encargada de realizar el trámite” expuso.



“Hay que evaluar los delitos de cada uno cometidos por esta banda en cada país, eso va a pesar probablemente, pero creo que no habría mayores inconvenientes en la extradición” manifestó.



“Ayuda enormemente el tener un convenio con Portugal, porque ambos países reconocen el interés de la tramitación en este tipo de pedidos” expresó.



“Estamos estudiando todas las alternativas, hemos instrumentado los primeros pasos, pero no quiero hacer ningún tipo de especulación, lo fundamental es la respuesta que me da la cancillería argentina. Si alguna otra documentación que se requiera seguramente se me hará saber” explicó.