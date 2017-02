Lijo desligó a Cristina de la protección a Pérez Corradi

Martes, 07 de febrero de 2017

El juez federal confirmó el procesamiento de Oscar Parrilli





El juez federal Ariel Lijo desligó a Cristina Elisabet Kirchner de la causa por la cual procesó a Oscar Parrilli por encubrir al empresario Ibar Pérez Corradi. "Yo no tengo ninguna prueba; no encontré ninguna", declaró el magistrado en declaraciones a Radio Nacional.



Lijo investiga la protección que habría recibido el supuesto autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez desde el gobierno kirchnerista. En ese sentido, explicó que "el 13 de noviembre Parrilli recibió la información de dónde estaba Pérez Corradi y no se lo comunicó a nadie".



El ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) recibió un informe privado sobre el paradero de Pérez Corradi y no alertó sobre el posible lugar en el que estaba. "En el mes de noviembre hubo 45 informes –que salieron desde la AFI– y los únicos que no salieron fueron esos", explicó el magistrado.



La denuncia que generó la investigación sobre el accionar de Parrilli fue impulsada por Graciela Ocaña. Cuando Pérez Corradi fue detenido, durante la gestión de Cambiemos, se corroboró la veracidad de los datos que AFI había desestimado.



Frente a esa situación, Lijo dispuso la intervención del teléfono de Parrilli y de otras tres personas. Después de que se realizaran las escuchas, el ex funcionario kirchnerista fue citado a indagatoria para explicar su versión de lo sucedido. "Se presentó y declaró, pero me dio una explicación que no me pareció satisfactoria", sostuvo el juez federal.



"Las escuchas son sobre una determinada persona, los interlocutores son fortuitos; el objetivo es obtener información sobre el hecho que se está investigando", explicó el magistrado, quien también aseguró que la filtración de esos audios, en los que se la puede oír a la ex mandataria preguntarle a Parrilli por las causas que le "armaron" al ex jefe de Operaciones de la SIDE, Antonio Stiuso, es "una irregularidad que puede constituir un delito".



El juez federal aclaró que "las escuchas son una medida de prueba como cualquier otra" y que una vez que ingresan al expediente "las pueden ver el fiscal y las propias partes". "Lo que es muy complejo es tener responsabilidad sobre las personas que intervinieron en la investigación", afirmó.



Infobae reveló este domingo el contenido de nuevas escuchas que forman parte de la causa que investiga Lijo. En ellas la ex presidente pide "apretar" jueces y fiscales, y lanza feroces insultos contra el peronismo.