Yanina y Matías, eliminados por romper las reglas

Martes, 07 de febrero de 2017

La expulsión fue luego de que él se escapara de la casa para ir a ver a su novia. Tras la decisión, él rompió con su relación





Ciego de celos, el lunes por la tarde Matías dejó momentáneamente el loft de Despedida de Solteros para ir a hablar con su novia Yanina, luego de ver en un video que ella coqueteaba y le hacía masajes a Damián. Como sanción, la producción determinó la eliminación de la pareja del juego y él, por su parte, decidió romper con la relación.



Al cambiar de casa, el participante se cruzó con su pareja pero inmediatamente fueron separados: "La culpa es mía, me cagó en el juego, me cagó en la relación, me cagó en todo. Nunca pensé que me iba a hacer esto", dijo su novia entre lágrimas, una vez pasado el momento tenso.



Antes de escaparse, Matías se había quebrado al hablar de la actitud de su pareja: "Ya está, me defraudó, me decepcionó, ni los pibes me humillaron así, una decepción muy grande, no quiero permanecer un minuto más acá, dejé momentos importantes para estar con ella… convocaron a mi hijo para la selección y no fui para estar con ella, se casó mi mejor amigo y no fui para estar con ella, nació mi sobrina y no estuve para estar con ella".



Más tarde, Matías habló con Carina Zampini y Marley: "Sigo mal. Ver a tu mujer por la que dejaste todo darle masajes a un hombre no es un juego. Se fueron sumando muchas cosas. Cuando se refirió a Damián como 'el lindito' yo empecé a sospechar y en el video que me muestran, se destacaban actitudes malas de Yanina hacia mí y cuando se peleó con Romanella no se pudo defender, porque la habían dejado en evidencia".



A pesar de que su pareja argumentó que todo se trataba de un juego, él asegura que para él fue "todo real" y que Yanina había pasado un límite. "Me valoraba, me hacía sentir importante, por eso la elegí. Yo había bailado con una de las chicas como juego y por eso pedí el cuarto de cristal para verla, ella me marcó los puntos y yo agaché la cabeza".



Matías siente que su novia le faltó el respeto y que la humilló: "Ella dejó cosas para estar conmigo y ahora me decepcionó, vuelvo a mi casa con la cabeza gacha".



Más tarde, los participantes estuvieron en el estudio donde los conductores le informaron que debido al mal comportamiento de Matías, quedaban eliminados del juego.



Separados por el muro, debieron decidir si querían seguir o no con la relación. Ella apostó a futuro, pero él prefirió romper el noviazgo.