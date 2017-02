Cómo repercute en el plantel el recuerdo del accidente

Martes, 07 de febrero de 2017

Mauro Bogado habló de la reacción que tuvieron los jugadores del “Globo” al enterarse de que deben enfrentar a Deportivo Anzoátegui por la Copa Sudamericana





En menos de una semana se cumplirá un año del accidente vial que sufrió el plantel de Huracán, cuando el micro que trasladaba a la delegación volcó en una ruta de Caracas. Hace horas nomás, el sorteo de la primera ronda de la edición 2017 de la Copa Sudamericana determinó que "El Globo" deba volver a Venezuela para enfrentar a Deportivo Anzoátegui y eso trajo a la memoria aquel triste episodio.



El jugador de Huracán Mauro Bogado reconoció que, al enterarse de este cruce, fue inevitable pensar en el siniestro. "No voy a mentir. A la mayoría de nosotros, cuando salió lo de Venezuela, se nos pasó por la cabeza lo que nos había pasado, lo del accidente", admitió en diálogo con "La oral deportiva" por Radio Rivadavia.



Aunque aseguró que el accidente "ya pasó" y que "hay que dejarlo atrás", el mediocampista instó a las autoridades a tomar las precauciones necesarias para que no vuelva a ocurrir algo similar. "Confiamos en que la Conmebol y la gente que está atrás de estos viajes haga las cosas como tiene que ser y que no vuelvan a pasar las cosas que han pasado", señaló.



A pesar de lo doloroso del recuerdo, Bogado prefirió mirar al futuro con optimismo: "La hemos pasado muy mal, pero ya queda atrás".



El encuentro de ida entre Huracán y Deportivo Anzoátegui será el 1° de marzo, a las 19:15, en Venezuela. La vuelta se jugará en Parque Patricios, el 31 de mayo, también a las 19:15.



El plantel de Huracán se accidentó en Caracas el 10 de febrero de 2016 cuando el micro que lo trasladaba al aeropuerto de esa ciudad se quedó sin frenos y volcó. Producto del siniestro, resultaron heridos el preparador físico Pablo Santella y los futbolistas Patricio Toranzo y Diego Mendoza. Tras una recuperación que demandó varios meses, ambos pudieron volver a las canchas.