Horóscopo para hoy 7 de febrero del 2017 Martes, 07 de febrero de 2017 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES





Necesitará aprovechar su lucidez mental para encarar ese debate que a usted tanto lo preocupa y no lo deja dormir.



Amor: Abra más su corazón y comprenda a su alama gemela sin juzgarlo.

Riqueza: Comience a organizar sus tareas y tenerlas al día. Se aproximan momentos favorables.

Bienestar: No olvide que la actividad física en su vida es el secreto de la salud.





TAURO



Algunas tensiones ocultas lo incomodarán durante el día. No entenderá que es lo que sucede, pero no desespere.



Amor: Escuche a su corazón. Aparecen nuevas esperanzas en el inicio de un nuevo amor.

Riqueza: Gracias a que su trabajo fue reconocido y elogiado por sus pares obtendrá una retribución económica.

Bienestar: Destine una parte del día a gratificarse con su pareja en lo que le guste.



GÉMINIS



Aunque experimente ciertos temores, será el momento oportuno para dejar la dependencia laboral y confiar en usted.



Amor: Haga otro intento de reconciliación, quizás obtenga una respuesta positiva ya que cuenta con la influencia lunar en su signo.

Riqueza: Su suerte le permitirá aprovechar las perspectivas que le deparan hoy en lo económico.

Bienestar: Trate de organizar una actividad o reencuentro familiar. El resultado será óptimo.



CÁNCER



Tendrá la posibilidad de lograr la independencia que anhela, aunque necesite conseguir la forma de no herir susceptibilidades.



Amor: Aparecerán viejos resentimientos en la pareja que no pudieron superar en su momento.

Riqueza: No cierre tratos que involucren compromisos financieros, ya que podrían surgirle inconvenientes.

Bienestar: Pruebe con una dieta firme y una vida saludable sin estrés.



LEO



Será conveniente que reflexione acerca de sus objetivo antes de actuar o de expresarlos. Sea precavido.



Amor: Busque las palabras adecuadas para decirle a su enamorado cuánto lo ama. No lo dude.

Riqueza: Un nuevo proyecto llegará de la mano de alguien de dudoso antecedente. Analícelo con detenimiento.

Bienestar: Trate de no depositar una excesiva confianza en personas poco confiables.



VIRGO



Durante esta jornada, le surgirá la necesidad de modificar su forma de vida. Defina cuál es la ideal y póngala en practica.



Amor: Se topará con esa persona que lo acompañará a disfrutar de la vida. No desperdicie la oportunidad.

Riqueza: Utilice los dones ocultos para llegar a ser reconocido por sus pares.

Bienestar: El optimismo será la musa inspiradora para que pueda renovarse interiormente.



LIBRA



No se desanime, ya que podría sentirse sin vitalidad y con desgano para enfrentar las obligaciones diarias.



Amor: Deje de lado los temas económicos y decídase a disfrutar del tiempo libre con su pareja.

Riqueza: Antes de sacar los pies de la cama, organícese y haga un plan de su jornada laboral.

Bienestar: Si piensa en cambiar su imagen, decídase y renueve su guardarropas.



ESCORPIO



Sepa que aprender a través de la experiencia es lo más positivo en la vida, lo malo sería repetir los mismos errores.



Amor: No se detenga. Vivirá a pleno sus ilusiones y anhelos junto a la persona que ama.

Riqueza: Deberá priorizar las necesidades económicas, antes de realizar gastos superfluos.

Bienestar: Recuerde que la soledad no es buena consejera si se encuentra triste y nostálgico.



SAGITARIO



La influencia jupiteriana le demostrará un aumento en la afectividad. Se encontrará rodeado de amigos y familiares.



Amor: Ante una ruptura en su vínculo amoroso será importante que cuide sus emociones, ya que le pueden afectar seriamente.

Riqueza: Haga bien las cuentas, ya que podría perder dinero a causa de un mal manejo financiero.

Bienestar: Deténgase un momento y trate de buscar en su interior los que más anhela en esta vida.



CAPRICORNIO



Empezarán a disolverse las trabas, así podrá lograr todo lo que se había propuesto anteriormente. Aproveche el momento.



Amor: Superará su desconfianza por los celos en su pareja, ya que podría traerle conflictos en su relación.

Riqueza: No actúe impulsivamente. Tendrá que tomar una determinación muy importante en sus finanzas.

Bienestar: No dude en hacer aquello que le da placer. Es un buen día para darse ciertos gustos.



ACUARIO



Sentirá que todo marcha más lento de lo que esperaba, no trate de apurar las cosas. A veces en necesario dejar pasar el tiempo.



Amor: La relación con su amigo se profundizará al demostrarle su lealtad frente una situación inesperada.

Riqueza: Podrá solucionar una cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo.

Bienestar: No deje que la depresión lo desborde, busque refugio en los afectos de los suyos.



PISCIS



Si logra mantener la concentración e impide que ingresen a su cabeza pretextos, podrá obtener muy buenos resultados en sus determinaciones.



Amor: No deje pasar más tiempo y busque el momento adecuado para hablar francamente con su pareja.

Riqueza: Inicie su día con las mejores intenciones de no excederse en los gastos.

Bienestar: Disfrute de su tiempo libre y deje de pensar en sus obligaciones.