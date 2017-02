Pompeya dispuesta a implorar para saber qué pasó con su hijo

Martes, 07 de febrero de 2017

El juez federal Carlos Soto Dávila comenzó a redactar el modelo de pedido de extradición de Rodolfo “Ruso” José Lorhman y José “Potrillo” Maidana.

La madre de Christian Schaerer dijo que espera con ansias el encuentro con los detenidos. “Anhelo que se les ablande el corazón”, afirmó.





Pompeya Gómez se reunió ayer con el fiscal federal Flavio Ferrini y el juez Carlos Soto Dávila para interiorizarse sobre los pasos legales que deben concretarse para lograr la extradición de Rodolfo “Ruso” José Lorhman y José “Potrillo” Maidana, ambos sindicados como los líderes de la banda que secuestró a su hijo Christian Schaerer en septiembre de 2003, de quien aún se desconoce su paradero.

En cuanto a la extradición, el fiscal Ferrini le expresó a Gómez que “hay un tratado flexible con Argentina, pese a que el único impedimento es por las causas que tienen en Europa, ya que deben conocer primero las mismas y ser juzgados”. “Allá no se espera tanto tiempo, caen presos y son juzgados pero deben ver los antecedentes porque anduvieron varios años por ahí”, agregó.

En una rueda de prensa, Pompeya Gómez dijo que tiene muchas expectativas. Después de 14 años, espera poder hablar con Lorhman y saber dónde está su hijo y encontrarse con él. Remarcó que le imploraría al secuestrador “para que se le ablande el corazón y le confiese qué pasó con Christian”.

“Vivo con muchas expectativas, muchas ansias. Ahora espero que se realicen los trámites lo más rápido posible para que Lorhman y Maidana vengan. A ellos les imploraría para que se les ablande el corazón y me digan dónde está mi hijo. Hace 14 años que estoy esperando a Lorhman para tenerlo frente a frente para que me diga dónde está mi hijo” expresó.

“Siempre creo que antes de partir lo voy a encontrar a Christian. Estoy tranquila porque hice todo lo que pude hacer”.

Luego de reunirse con el juez federal Soto Dávila, Pompeya Gómez, expresó que “fue una charla muy positiva y constructiva, están sacando el modelo del pedido de extradición y se hace como se debe todas las cosas”.

“Hacen el pedido de extradición, luego siguen los pasos que se necesitan para poder extraditarlo a Lorhman lo antes posible” explicó.

Aclaró que “hay que tener paciencia, fe, esperanza y que lo antes posible pueda llegar Lorhman y poder hablar con él” cerró Pompeya Gómez.

Cabe recordar que la pareja de delincuentes fueron detenidos el pasado viernes en Portugal.

Los investigadores llegaron hasta Lohrman luego de detectar que su cómplice, José Horacio Maidana, realizaba giros de dinero hacia Argentina bajo el nombre falso de Jorge Miguel Tavares da Costa. Fue así que descubrieron que estaban en Portugal y alertaron a los agentes de Interpol de ese país.

Tras cometer un robo a mano armada en la ciudad de Aveiro, Maidana y Lohrman intentaron engañar a los policías dando dos nombres falsos: se identificaron como un ciudadano guatemalteco llamado José Luis Guevara Martínez y otro de origen búlgaro, Nikola Petkov.

Sin embargo, lograron identificarlos gracias a la información sobre sus huellas digitales.