No pudo romper la maldición: Héctor Cúper perdió otra final Martes, 07 de febrero de 2017 El argentino, entrenador de Egipto, cayó en la final de la Copa de África. Aunque su equipo empezó ganando, Camerún dio vuelta el partido y se consagró campeón



Todo estaba dado para que Héctor Cúper rompiera el maleficio que lo persigue desde hace años. Su equipo, la selección de Egipto, se puso en ventaja en la final de la Copa de África ante Camerún y parecía que se quedaba con el trofeo. Sin embargo, "Los Leones Indomables" dieron vuelta el resultado a falta de un minuto para el final y dejaron al entrenador argentino otra vez a las puertas de un título.



Perder finales ya es casi un estigma para Cúper. El DT suma una serie de decepciones que llevaron a que la prensa lo consultara por esa (mala) fortuna en las definiciones. "Espero ganar algún día una final, no he tenido mucha suerte con ellas", había admitido luego de que Egipto venciera en las semifinales a Burkina Faso por penales.



La Copa del Rey (1998) y la Recopa de Europa (1999) con el Mallorca, dos Champions League (2000 y 2001) con el Valencia y la Copa de Grecia (2010) con el Aris Salónica son las finales en las que cayó Cúper. A estos desencantos se suman los subcampeonatos con Huracán (1994) y con el Inter de Milán (2003).



El último título ganado por el entrenador se remonta a 1999. Aquella vez, con el Valencia, se alzó con la Supercopa de España tras vencer en la definición al Barcelona. Antes, había logrado la Copa Conmebol con Lanús en 1996 y la Supercopa de España con el Mallorca en 1998.



En la final de la Copa de África, otra vez, el destino quiso que Cúper se fuera perdedor. Egipto abrió la cuenta con un gol de Mohamed Elneny a los 22 minutos de la primera etapa, pero N'Kolou dispuso el empate a los 14′ del segundo tiempo. Cuando faltaba solo un minuto para el final, Aboubakar dispuso la victoria y le dio el título a Camerún.