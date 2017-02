Hacienda afina el lápiz para definir el aumento salarial

Martes, 07 de febrero de 2017

Para el fin de semana el Gobierno prevé tener listo el mecanismo de mejoras en los sueldos de los trabajadores de la administración pública.



Técnicos trabajan en las simulaciones para determinar el número que permita la sustentabilidad del incremento.







“Para (fines de) febrero tendríamos lista la oferta salarial, anunció Ricardo Colombi días atrás. En el Ministerio de Hacienda hacen correr simulaciones, con el objetivo de determinar el porcentaje y la escala más eficiente para definir la oferta de incremento salarial, que hará el Gobierno a los trabajadores estatales correntinos.



El ministro Enrique Vaz Torres confirmó que para el fin de semana finalizarían el trabajo previo para “tener los números” con los cuales “sentarse a dialogar con los representantes gremiales”.



Aunque el Gobernador admitió “no tener la bola de cristal” para saber el índice de Inflación, condicionó la definición de la política salarial del presente año a la evolución de ese índice.



A esta altura no es una novedad que los gobernadores de todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en ofrecer incrementos, sobre todo a los docentes, entre el 17 y 18%, en razón de que esa es la previsión inflacionaria que fijó la administración del presidente Mauricio Macri para estimar la inversión nacional de este año.



En la cumbre que sostuvieron el pasado 2 de febrero en las instalaciones del Consejo Federal de Inversiones, mandatario radicales, peronistas, el socialista de Santa Fe y los de partidos provinciales coincidieron en unificar posturas ante los reclamos sindicales, sobre todo del sector docente, que es el que define los parámetros de las cifras para los demás sectores laborales del Estado.

En esos parámetros, Vaz Torres confirmó a periodistas de época que “la idea es cumplir con las instrucciones del Gobernador” para tener todo listo para, si se puede aplicar, las mejoras salariales a partir de marzo”.



Declaró que “tenemos un entramado complejo ya que si otorgamos una suma alta y no remunerativa eso me achata la pirámide salarial y se desfinancia el Instituto de Previsión Social, porque no se puede transferir ese aumento a las jubilaciones”.



“Correr una simulación en el SISPER (Sistema para el Registro de Personal) nos lleva más de tres horas”, comunicó el Ministro al señalar que “son varias cosas las que estamos analizando y son esas simulaciones las que nos permitirán tener una lectura adecuada de la situación”.

Vaz Torres destacó que hay una buen diálogo con los dirigentes gremiales y consideró que la semana venidera estarían en condiciones de iniciar las primeras conversaciones, porque “no te podes sentar a dialogar hasta que no tenés toda la variables en la mano”.



“Nosotros nunca incumplimos los anuncios salariales que hicimos. Es más, el año pasado hasta hubo sorpresas positivas cuando adelantamos la aplicación de esos incrementos, porque se pudo pese a que la situación fue desfavorable”, finalizó.