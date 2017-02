“En el plantel había muchos gorilas” dijo un ex Boca Martes, 07 de febrero de 2017 Juan Cruz Komar habló de su amistad con militantes de agrupaciones kirchneristas y de las opiniones que había dentro del plantel “Xeneize”. También recalcó la importancia de salir de “la burbuja” del fútbol



Con tan solo 20 años, Juan Cruz Komar puede parecer un "bicho raro" dentro del mundo del fútbol. Fanático de la lectura y del rock, también tiene conciencia política y la capacidad de realizar un análisis crítico respecto de cómo se vive y se piensa en el ámbito deportivo.



El defensor surgió de las inferiores de Boca Juniors y debutó en la primera del "Xeneize" en 2014. En 2016 llegó a Talleres de Córdoba a préstamo y allí se quedó luego de que "La T" comprara parte de su pase.



Komar contó que, aunque nunca militó en La Cámpora, llegó a tocar el bombo en algunos actos debido a que tiene amigos en esa organización kirchnerista. "He acompañado, no desde la militancia, pero sí desde los amigos. Es muy importante que se curta y discuta de política; que la gente que no tiene acceso a informarse discuta con la que lo tiene para generarse una propia opinión", consideró el joven, que también participó de actividades populares en Avellaneda con compañeros de inferiores.





En una entrevista concedida al diario Tiempo Argentino, el futbolista habló de lo que significaba expresar su ideología cuando jugaba en Boca: "En el plantel de Boca había muchísimos gorilas y constantemente me jodían. Mauro Navas, ayudante de Arruabarrena, me defendía, porque es medio de izquierda. Pero todos los comentarios eran burlándose sin ningún argumento".





"Desayunábamos viendo TN y tenía que defenderme. El periodismo es generador de opinión, y gente que no está instruida, repite. En Talleres no les interesa la política, pero en Boca eso era peor: repetir sin conciencia", agregó.



Para Komar, ese tipo de actitudes por parte de "los más grandes" del plantel se debía a que "vivieron siempre con la economía propia del jugador y están afuera de la realidad". "Si ese jugador no tiene conciencia de lo que pasa con el resto, es probable que esté más tirado a la derecha y que no piense en los demás. Ellos se sentían desfavorecidos con los gobiernos más populares", sostuvo.



La importancia de salir de "la búrbuja" del fútbol es fundamental para el defensor, que ha recorrido barrios humildes y comedores populares. "Hay que buscar la forma de generar conciencia entre los jugadores. Es tristísimo ver cómo viven los chicos que por ahí no tienen para comer. Si no nos metemos, no sabemos lo que pasa, y vivimos con lujos que a veces son innecesarios", dijo, al mismo tiempo que llamó a evadirse de la obnubilación que pueden generar la fama y el dinero.



"El dinero es de cada uno y lo maneja como quiere, está bien. Nosotros no somos los comunistas que vamos a repartir todo lo que tenemos, pero tenemos una posición social, exposición, y eso nos permite ayudar. Si nos mantenemos en la irrealidad, nos pasan desapercibidos los problemas de la sociedad", concluyó.