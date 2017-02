Delincuente fue captado por cámara en un robo

Martes, 07 de febrero de 2017

El maleante se tomó el tiempo necesario para llevarse una moto estacionada en la vereda.





Los movimientos impunes de un ladrón, en pleno robo de una motocicleta en el barrio Cambá Cuá de la ciudad de Corrientes, quedaron grabados por una cámara de seguridad.





Las imágenes son elocuentes y servirían para que la Policía actúe en consecuencia. En ellas quedaron plasmadas cómo el delincuente se tomó todo el tiempo necesario para “estudiar” el terreno y posteriormente dar el golpe, a plena luz del día y mientras a su alrededor circulaban personas que nunca advirtieron estar cerca de un malviviente en pleno golpe.



El malhechor, vestido de ojotas, bermuda y una llamativa camiseta de fútbol con el número 7 estampado en la espalda, llega a las 9:07 hasta el vehículo que su dueño dejó frente a una vivienda, con la traba de manubrio como medida de seguridad.



Primero observa el panorama. Después “tantea” el rodado y parece forzar el manubrio antes de alejarse. Sin embargo, a las 9:15 volvió para terminar lo que había comenzado.

Mientras automóviles transitan en la calle disimula con inalterable paciencia. No necesitó de un cómplice para finalmente segundos después agarrar el vehículo y llevárselo (al menos en los primeros metros) caminando por la vereda y así no hacer ruido.

La prueba fílmica sirve como muestra clara de esta modalidad muy empleada en Corrientes, donde la sustracción de motos no deja de ser una constante.

Por otro lado, la grabación podría aportar indicios fuertes al momento de identificar a este ladrón desfachatado.