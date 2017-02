Ladrón se atoró en una ventana cuando entraba a robar Lunes, 06 de febrero de 2017 Cuando intentaba ingresar a un domicilio particular ubicado en la localidad de Radcliffe, Gran Manchester en Inglaterra, un ladrón que pretendía sustraer los objetos de valor del inmueble quedó atrapado en la ventana.



Debido a ello, autoridades locales tuvieron que socorrer al individuo de 47 años que responde al nombre Sean Crawshaw, tras lo cual procedieron a arrestarlo y someterlo a un proceso judicial.



Por el hecho, el sujeto que fue rescatado luego de 20 minutos de maniobras para desatorarlo de la ventana, recibió una condena de más de dos años de prisión.



El policía de la comunidad Norman Taylor, señaló: "es la primera vez que vemos que esto sucede. Ladrones han quedado atascados en ventanas antes, pero normalmente logran liberarse. Decidimos llamar a este hombre el 'ladrón torpe'.



"Nos divertimos un poco con esto, pero también queremos que sirva como advertencia. La gente suele creer que, si no hay escaleras de por medio, los ladrones no pueden trepar, pero ya ven", expuso el agente.



De acuerdo a lo señalado por las autoridades, el sujeto implicado fue descubierto por la misma dueña de la casa, una mujer mayo de sesenta años que se percató de la torpeza del fallido criminal a quien denunció de forma inmediata.



La anciana se percató que un hombre desconocido colgaba a más de 4 metros de altura desde la ventana de su baño, pues estaba atorado en ella y durante su liberación, Crawshaw resultó con una oreja lastimada.