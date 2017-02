Detuvieron al autor de la masacre de Hurlingham

Lunes, 06 de febrero de 2017

Tras asesinar a cinco personas, Diego Loscalzo abandonó la provincia de Buenos Aires: fue hallado este mediodía en Río Segundo





Diego Loscalzo, presunto autor del quíntuple crimen de Hurlingham, fue detenido por la Policía en Río Segundo, provincia de Córdoba. El hombre está acusado de haber asesinado a su ex pareja, dos hermanos de su ex mujer, un ex concuñado y su ex suegra.



Durante el transcurso de esta mañana, Loscalzo era intensamente buscado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio Inta de Villa Lugano, donde está ubicada la casa de su madre. Allí había abandonado la moto en la que se trasladó anoche. En un principio, los investigadores creían que el hombre se encontraba en esa zona de la Capital Federal.



El hombre fue detenido por la Policía cuando viajaba en un micro

Sin embargo, el arresto se concretó en Córdoba cerca del mediodía, cuando Loscalzo viajaba en un micro de la empresa Urquiza que partió de la estación Retiro por la mañana.



"Hicimos un control a la altura del puente de Río Segundo. Ya estábamos avisados que estaba viniendo para Córdoba. Se controló a un colectivo de la empresa General Urquiza, el interno 3907, y dimos con el asesino", dijo el comisario Delgado, jefe de la Policía Caminera.



"En principio lo vamos a llevar a Córdoba capital. Haremos una consulta con la Policía de Buenos Aires", explicó el comisario en diálogo con Cadena 3. El oficial detalló que el hombre viajaba solo y que no se resistió.





El atacante actuó en dos escenarios. Primero estuvo en una casa de Cañuelas y Asamblea, en la localidad de William Morris, donde mató a su ex mujer Romina Maguna, su hermana Vanesa Maguna y su pareja Darío Daniel Díaz.



Luego, Loscalzo se trasladó al domicilio de sus ex suegros, ubicado en el cruce de Beethoven y Schubert, en la localidad de Villa Tesei del mismo municipio. Allí ultimó a la madre de su ex mujer, Juana Paiva, y José Maguna, hermano de la primera víctima.





En tanto, resultaron heridas la esposa de José Maguna, Mónica Beatriz Lloret, quien perdió el embarazo de nueve meses de gestación, y su hija de 12 años. Ambas se encuentran en el hospital Posadas. La menor se encuentra fuera de peligro mientras que su madre permanece en terapia intensiva y su pronóstico es reservado, según indicó el parte médico.





Así relató cómo fueron los hechos el hermano de Romina Maguna: "Estaba mi hermana en la habitación con su pareja. A él le agarró la loca, empezaron a discutir y le pegó cuatro disparos en el pecho a ella; cuando bajó la escalera le pegó siete tiros a mi otro hermano. A una amiga de la familia le pegó tres tiros, le rompió el fémur. Después se fue al barrio Luna y mató a mi hermano, y le disparó a mi cuñado y le pegó a la hija de mi cuñado".