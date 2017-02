La mamá de Candela pidió perpetua para los acusados

Lunes, 06 de febrero de 2017

Tres imputados comenzaron a ser juzgados por el asesinato de la nena, que tenía 11 años





Tres imputados comenzaron a ser juzgados este lunes por el asesinato de Candela Sol Rodríguez, ocurrido en agosto de 2011 en la localidad bonaerense de Villa Tesei.



Los acusados que enfrentan desde hoy al Tribunal Oral Nº 3 de Morón son Hugo Bermúdez, de 56 años; Leonardo Jara, de 37; y Fabián Gómez, de 45. Enfrentan cargos por el delito de "privación ilegal de la libertad seguida de muerte".



Antes del inicio del proceso, la madre de Candela, Carola

Labrador, dijo estar convencida de que a los acusados "les van a dar perpetua".









"Vamos a lograr que les den perpetua a los tres acusados", sostuvo Labrador, y advirtió que "esto es solo el principio" porque cree que el fiscal Marcelo Tavolaro, quien estuvo al principio de la causa, y la policía que investigó el caso "también tienen que ser juzgados".



"Estos tres tipos fueron los que mataron a mi hija, pero después tiene que ir a juicio la mafia policial y los funcionarios de la Justicia y del Gobierno que no hicieron nada por buscar a mi hija", sostuvo la mamá de la víctima.





Y agregó: "Mi hija estuvo 9 días con vida y el fiscal Tavolaro y la policía no hicieron nada por salvarla. Toda la versión inicial fue inventada para ensuciarnos a mí y al padre de Cande, pero después no pudieron probar nada de eso".



Labrador insistió en que luego de este juicio, ella quiere que sean juzgados quienes "dejaron que maten a Cande", porque sostuvo que "el fiscal Tavolaro y la policía de Tesei son los responsables de la muerte".



El debate comenzó esta mañana y se llevará a cabo de lunes a viernes, durante unos seis meses, lapso en el que deberán declarar más de 2.000 testigos.



Candela fue capturada a metros de su casa el 22 de agosto de 2011, permaneció secuestrada durante 9 días y su cuerpo fue hallado dentro de una bolsa en la localidad de Villa Tesei, partido de Hurlingham, con signos de violación y asfixia mecánica.