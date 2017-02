Planificación energética de Corrientes, con proyección a 2020 / 2025

Lunes, 06 de febrero de 2017

El secretario de Energía de la Provincia de Corrientes, ingeniero Eduardo Melano, tuvo en sus manos explicar en detalle las obras e inversiones realizadas en estos años de gestión, especialmente en materia de transmisión de la energía “porque para acomodar un sistema, se debe comenzar por la transmisión, es decir, las líneas de alta tensión y las estaciones transformadoras, que es lo que alimenta a las redes de distribución”, aclaró el funcionario en el inicio de la conferencia de prensa realizada este lunes en la sala de situación de la Secretaría de Energía con sede en calle 25 de Mayo al 900 de esta ciudad.





En este contexto, el funcionario brindó un pormenorizado panorama de todo lo que se ha venido ejecutando por la provincia en este sentido, como así también de los proyectos que se encuentran en etapa de inminente realización, con proyección a los próximos años, incluyendo “lo que se va a hacer este año y lo que se tiene pensado para los próximos años, nuestra idea llega a lo que deberíamos tener en el 2020, y en cuanto a energía renovable, en el 2025”.

A esto se añaden las obras a corto plazo que ya se están ejecutando, como la terminal Cierre Norte. Brugne – Saladas y las estaciones transformadoras que están en marcha y se estima estarán listas para fin de año, en tanto que para los años 2018 y 2019 se encuentran previstas otras tantas estaciones transfromadoras.

“Con esto, aumentamos a 21 las estaciones transformadoras, partiendo de una base de 14 en el 2006, y la idea es llegar a 30 en el 2020”, puntualizó el ingeniero Melano en su exposición, poniendo a la vez el énfasis en la importancia de ir logrando paralelamente un cambio que posibilite la utilización de energías renovables (a partir del uso de biomasa, fotovoltaica y calefones solares) para “ir descargando los sistemas eléctricos que están sobreexigidos”.

También se suman en materia de gas natural más perspectivas positivas para la provincia, a partir de las proyectadas redes de distribución dentro de la ciudad de Paso de los Libres, la construcción de un ramal en Curuzú Cuatiá y el Gasoducto Mercedes completo, con una inversión de 385.000.000 pesos, cuya licitación se realizará en la Ciudad de Mercedes el próximo 15 de febrero, a las 9. El secretario de Energía de la provincia en este punto puso de relieve que en la Ciudad de Corrientes se está gestionando también el gasoducto para que llegue desde la Ciudad de Resistencia.

Durante la rueda de prensa, el ingeniero Melano -quien en la oportunidad estuvo acompañado por la jefa de Tierras y Medioambiente, agrimensora Elsa Lugo- informó que se realizó una evaluación técnica económica a 20 Años en la que se consideraron los siguientes aspectos: Estudios eléctricos que analicen diferentes alternativas; la energía no suministrada (ENS) para cada una de las alternativas en análisis; las perdidas técnicas para cada una de las alternativas en análisis; el análisis Ambiental para cada una de las alternativas en análisis; los costos de operación y mantenimiento para cada una de las alternativas en análisis; y las inversiones asociadas a cada una de las alternativas en análisis.

Los objetivos de la planificación apuntan a propender al desarrollo sustentable mediante la utilización racional de los recursos energéticos de la provincia; impulsar la construcción de la infraestructura básica en transporte de energía eléctrica; estimular la inversión y el uso de las energías renovables.

Asimismo, se propone explorar los recursos hidrocarburíferos provinciales; gestionar el acceso al gas natural mediante subtroncales en el territorio provincial; participar en los grandes emprendimientos regionales; y estimular a través de la energía el agregado de valor a la materia prima básica.

En cuanto a los sistemas radiales, Melano especificó que este escenario reproduce las condiciones operativas año 2006 del sistema de la Provincia de Corrientes el cual es totalmente radial y compuesto por los siguientes subsistemas: Sistema Radial Paso de la Patria – Esquina; Sistema Radial Rincón Santa María - La Cruz; y Sistema Radial S.G.A. – Mercedes – Paso de los Libres.

Del análisis se obtiene la alternativa más conveniente para la inversión. En el año 2006 la demanda era de 325 MVA (megavatios), en tanto que al 2016 la demanda ascendió a 590 MVA, evidenciando un crecimiento del 82%.

A modo de ejemplo, en lo que respecta a la reducción de pérdidas técnicas por incluir la línea Mercedes – Goya, significa unos 20 megavatios de ahorro en el transporte, lo que lo mismo que decir el equivalente a 8.000 hogares. Otro ejemplo que se puede mencionar es el que corresponde a la zona Corrientes Este (Eragia), que permite un ahorro de 6 a 7 megavatios.

Entre las ventajas del proyecto, la interconexión Mercedes-Goya asume el carácter de “vínculo estratégico” ya que permite conectar dos sistemas eléctricos de nuestra provincia. Ellos son el sudeste conformado por los departamentos de Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Mercedes y Paso de los Libres y el Sistema Oeste (Corredor del Paraná) conformado por los departamentos de Bella Vista, Lavalle , San Roque, Goya, Esquina y otros. Todo esto permite una gran flexibilidad operativa, como asimismo, la reducción de las pérdidas técnicas, a la vez que otorga mayor confiabilidad.

Energía Eléctrica. Obras de Transporte - Líneas en alta tensión

En este punto, el secretario de Energía de la provincia destacó las obras vinculadas al Corredor Paso de los Libres – Iberá – Mercedes - Goya. (ejecutado); Corredor Rincón Santa MARÍA- Santa Rosa- Saladas – Colonia Brugne. (Tramo C. Brugne - Saladas (en ejecución). Tramo Saladas – Santa Rosa En Elaboración de Pliegos); Corredor Corrientes - Paso de la Patria – Itatí - Itá Ibaté - Rincón Santa María (Ejecutado tramo Corrientes - ET P. Patria. (en ejecución) Tramo ET P. Patria – ET Itá Ibaté.); vínculo Virasoro Apóstoles (en proyecto); vinculo Garabí-Virasoro (En Proyecto); vínculo Garabí-Santo Tomé (en proyecto); vínculo Conquistadores-Sauce-Paso Tala (en proyecto - estudios de impacto ambiental); Sistema Ciudad de Corrientes (en elaboración de pliegos); y la interconexión Corrientes-Paraguay.

Obras de Transporte - EE. TT. EN 132 kV

AMPLIACIONES EJECUTADAS

ET MERCEDES

ET ESQUINA

ET CURUZÚ CUATIÁ

ET LIBRES SUR

OBRAS EJECUTADAS

ET CORRIENTES ESTE

ET SARMIENTO (Provisoria)

ET BRUGNE

ET LIBRES NORTE

OBRAS EN EJECUCIÓN

ET GOYA OESTE

ET PUCHETA

ET ITA IBATE

EN PROYECTO

ET PIRAYU (PASO DE LA PATRIA ). (Preparación de Pliegos)

ET ITUZAINGÓ

ET MOCORETÁ (Pliegos terminados)

ET STELLA MARIS (Pliegos terminados)

ET PASO TALA (Pliegos terminados)

ET YATAY (Preparación de Pliegos)

ET SARMIENTO (Pliegos terminados)

ET SANTA ROSA (Preparación de Pliegos)

ET CURUZU LAUREL (Preparación de Pliegos)

A continuación, el Secretario de Energía de la Provincia de Corrientes, ingeniero Eduardo Melano brindó el siguiente RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO:

Año 2006(600 MVA en 500 kV)

14Estaciones transformadoras Provincia 6 EE.TT.

445 MVA en capacidad de TransformaciónProvincia 80 MVA

1005 kM de línea en 132 Kv

Año 2011(900 MVA en 500 kV)

15 Estaciones transformadoras

585 MVA en capacidad de Transformación

1093 kM de línea en 132 Kv

Año 2014

18 Estaciones transformadoras

730 MVA en capacidad de Transformación

1139 kM de línea en 132 Kv

Año 2017 (1200 MVA en 500 kV)

21 Estaciones Transformadoras(+50%) Provincia 13 EE.TT (+116,7%)

860 MVA en capacidad de Transformación (+87%) Provincia 420 MVA (+425%)

1829 kM de líneas en 132 kV (+82%)

Proyectadas Año 2020 (1200 MVA en 500 kV)

30 Estaciones Transformadoras

1200 MVA en capacidad de Transformación

2319 kM de líneas en 132 kV