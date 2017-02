Carla Rebecchi anunció su retiro de Las Leonas

Lunes, 06 de febrero de 2017

A los 32 años, la jugadora dejará de vestir la camiseta de la selección argentina de hockey. “Mis prioridades cambiaron”, argumentó la goleadora histórica del eqquipo



La delantera Carla Rebecchi anunció hoy su retiro del seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino, Las Leonas, equipo con el que ganó un campeonato mundial y dos medallas olímpicas, entre otros logros.



"Después de 14 años de vestir la tan amada celeste y blanca, decidí retirarme de la selección", informó la jugadora de 32 años a través de su cuenta en la red social Twitter.



Allí, la ahora ex capitana de Las Leonas explicó: "Durante todos estos años, fue mi prioridad y estuvo por delante de todo. Le dediqué todo mi tiempo y entregué todo por los colores más lindos".





"Siempre di el 100% y más, hoy siento que no puedo dar eso, que mis prioridades cambiaron y tengo otras cosas por vivir; y dar todo por la camiseta está en mi esencia, no lo concibo de otra manera", agregó la jugadora del club Ciudad de Buenos Aires.



Con Las Leonas, Rebecchi jugó 251 partidos y cosechó las medallas de bronce y plata en los Juegos de Beijing 2008 y Londres 2012 respectivamente, además de consagrarse campeona del mundo en Rosario 2010.



La goleadora histórica de Las Leonas ganó también con el elenco nacional seis Champions Trophy y una medalla de oro y dos de Plata en Juegos Panamericanos.