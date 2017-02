Pella cayó ante Fognini y Argentina deberá jugar el repechaje

Lunes, 06 de febrero de 2017

El italiano se recuperó de los dos primeros sets perdidos y le dio la clasificación a Italia con parciales 2-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2. Argentina enfrentará un repechaje para seguir en el Grupo Mundial





Guido Pella tenía en sus manos la posibilidad de lograr una remontada histórica para la Argentina en Copa Davis. El equipo "Albiceleste" nunca había ganado una serie tras estar 0-2 abajo y el bahiense disputó el quinto punto del cruce de primera ronda ante el italiano Fabio Fognini con la posibilidad de dar vuelta el resultado para clasificar al equipo nacional a los cuartos de final.



Sin embargo, pese a intentarlo hasta el final y llevar el encuentro que se disputó en el Parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires a cinco sets, el italiano se quedó con el triunfo con parciales 2-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2. De esta manera, Argentina deberá jugar un repechaje para continuar en el Grupo Mundial, mientras que Italia enfrentará en cuartos a Bélgica, vencedor de Alemania.



El comienzo del encuentro fue inmejorable para Pella. Ante un Fognini que no lograba entrar en juego, quebró en dos ocasiones y sacó una diferencia fundamental. Aunque el italiano se despertó en el cuarto juego y hasta tuvo chances para quedarse con el servicio de su rival, el bahiense se mostró sólido y cerró el parcial por 6-2.



Cuando parecía que Fognini encontraba la regularidad y tomaba la delantera en el marcador con un rápido quiebre, Pella se recuperó y revirtió el set. Fue 6-4 en el segundo parcial, en un estadio que contagiaba al tenista con su fervor.



Ya en el tercer set se confirmó la levantada del europeo, quien golpeó en el momento justo para descontar. Fognini quebró el servicio de Pella y sacó para cerrar la manga por 6-3. De esa manera, le puso incertidumbre al encuentro.



Fognini quebró en el comienzo del cuarto set ante un Pella que erraba mucho, incluso los tiros finales de aquellos peloteos en los que había dominado. La impotencia comenzó a invadir al argentino, que igual tuvo varios break point para ponerse 3-3. Sin embargo, el bahiense no pudo concretarlo y el set se lo terminó quedando el italiano por 6-4.



El quinto y definitorio set



El comienzo fue muy parejo. En el primer game, Pella luchó mucho para ganar el punto. Incluso Fognini contó con chances de break, pero el argentino logró ponerse 1-0. El segundo game, el europeo lo defendió sin perder un punto y luego el bahiense, con mucho ímpetu, llegó al 2-1.



El cuarto juego Fognini lo comenzó con una doble falta (la primera en los últimos dos sets), pero mantuvo su saque y al game siguiente contó con doble chance de break, hecho que consumó en la primera oportunidad para ponerse 3-2. Fognini mantuvo su servicio y aunque tuvo un momento de dudas, llegó al 4-2.



En el séptimo juego, el europeo aprovechó su break point y se puso 5-2 para definir la clasificación con su servicio. Pese al intento de Guido Pella, quien dejó todo en los últimos peloteos, Fognini defendió muy bien su saque y se llevó el set por 6-2 y partido.





El panorama era más que complicado para el equipo local al finalizar los partidos del viernes. El equipo capitaneado por Daniel Orsanic perdió los dos singles (Pella ante Paolo Lorenzi y Carlos Berlocq ante Andreas Seppi) y quedó 2-0 abajo. Sin embargo, la victoria del dobles el sábado dispuso el descuento e hizo crecer las esperanzas.



El domingo, en un partido que comenzó a las 11 de la mañana y que debido a las interrupciones por lluvia terminó pasadas las 19, Berlocq se calzó el traje de héroe y le ganó a Lorenzi en cinco sets para igualar la serie. Poco importó que "Charly" hubiese jugado el viernes y el sábado: ayer sacó a relucir toda su vocación "copera" para darle un triunfo clave a la Argentina.



Para el quinto punto, Orsanic dispuso que la responsabilidad recaiga sobre Pella. Descartado Diego Schwartzman – quien no se recuperó de su lesión-, el capitán tenía la posibilidad de apelar a Leonardo Mayer, pero se inclinó por el bahiense, quien no pudo redimirse tras su floja actuación del viernes ante Lorenzi (perdió por un triple 6-3).



Pella (80° en el ranking de la ATP) se impuso en el único partido que disputó ante Fognini (45°): fue en el 2013, en el ATP de San Pablo.