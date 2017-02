"Si hay algún chorro o corrupto en el kirchnerismo, ha sido una excepción" Lunes, 06 de febrero de 2017 La diputada nacional se refirió a las denuncias que enfrenta la ex Presidente



Diana Conti no tiene dudas. "Que duden de la honestidad de Cristina es como que duden de la mía", dice. "Cristina" es la ex presidente de la Nación, Cristina Elisabet Kirchner, su jefa política, quien está complicada en al menos cuatro causas judiciales.



La diputada nacional realizó una fuerte defensa del kirchnerismo en diálogo con Luis Novaresio, en el programa Debo Decir. Aseguró, por ejemplo, que el patrimonio de la ex Jefa de Estado y su familia "es bien habido".



"Es el patrimonio de una sucesión. Nace de un matrimonio más los bienes propios de cada uno. Y heredan los que quedan vivos después de una muerte", justificó. Y aclaró que para cambiar de opinión le van a tener que probar "muy contundentemente" que la ex jefa de Estado es deshonesta.





Indagada sobre otros ex funcionarios que están en la mira de la Justicia acusados por delitos de corrupción, la legisladora habló de casos "excepcionales". Y argumentó: "La metralleta mediática intenta mostrar que somos chorros y corruptos, y si hay algún chorro o algún corrupto ha sido una excepción".