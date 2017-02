"Voy a suturar las heridas que la corrupción le generó al peronismo"

Lunes, 06 de febrero de 2017

El diputado nacional opinó sobre la interna peronista. Con ironía -al hablar del Frente Renovador- se refirió a una polémica frase de Cristina Elisabet Kirchner







Las nuevas escuchas en las que Cristina Elisabet Kirchner imparte órdenes al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, desataron un debate entre dirigentes oficialistas y opositores. En las transcripciones -que forman parte de la causa en la que Parrilli es investigado por encubrir al narcotraficante Ibar Esteban Pérez Corradi- la ex Presidente asegura que no le interesa asistir a un encuentro de dirigentes peronistas.



"¿Vas a ir al Congreso del PJ? Lo eligieron como presidente a Gioja", preguntó Parrilli. Y la respuesta de Cristina Kirchner fue intempestiva, pero inmediata: "Ni en pedo, que se suturen el orto".



El diputado nacional Sergio Massa opinó sobre la interna peronista mientras visitaba General Roca, Río Negro. Con sutileza, al hablar del Frente Renovador, recogió la frase de CFK, e ironizó: "Voy a trabajar para suturar la herida que la corrupción le generó al peronismo, y a los argentinos".





En General Roca se celebró la Fiesta Nacional de la Manzana, un evento que convoca a los principales productores rurales del país. Es un espacio de debate fundamental. Por eso, junto al diputado también viajaron los legisladores del FR Marco Lavagna y José Ignacio de Mendiguren.



Por otro lado, este lunes Massa se reunirá con trabajadores y referentes agricultores. Durante el encuentro, el diputado planteará sus ideas. Explicará cómo el Frente Renovador quiere trabajar sobre la coyuntura argentina -a través de iniciativas legislativas- para potenciar el desarrollo de los puertos patagónicos y los proyectos regionales. Por ejemplo, con líneas de crédito y con "la exención completa de impuestos".



A la hora de transmitir su mensaje -y exigir políticas concretas del Poder Ejecutivo "para promover la producción local de manzanas"-, el diputado nacional fue sintético, pero contundente: "A la gente la plata no le alcanza".