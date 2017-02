Ricardo Colombi no irá con Macri al Brasil Lunes, 06 de febrero de 2017 El gobernador Ricardo Colombi finalmente no tomará parte de la comitiva oficial que acompañará a Mauricio Macri en su visita al vecino país del Brasil.

Así lo confirmaron fuentes oficiales desde Casa de Gobierno. La semana pasada desde la Rosada local se había admitido que el Primer Mandatario Provincial había sido invitado por Macri para la gira, pero desde ese momento ya se evaluaba que el Gobernador no viaje por cuestiones de agenda