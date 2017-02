Mató a cinco familiares, hirió a otros tres y está profugo

Lunes, 06 de febrero de 2017

El sospechoso continúa prófugo. Entre los heridos hay una mujer embarazada que perdió a su bebé





Un hombre mató a tiros este domingo por la noche a su ex pareja, a dos hermanos de su ex mujer, a un ex concuñado, a su ex suegra e hirió a otros miembros de la familia en el partido bonaerense de Hurlingham.



El presunto autor de los crímenes, identificado como Diego Loscalzo, escapó y es intensamente buscado por la Policía. Las fuerzas de seguridad encontraron su moto en Berazategui cerca de las 7 de este lunes.



El atacante actuó en dos escenarios. Primero estuvo en una casa de Cañuelas y Asamblea, en la localidad de William Morris, donde mató a su ex mujer Romina Maguna, su hermana Vanesa Maguna y su pareja Darío Daniel Díaz.





La ex pareja del hombre es agente del Comando de Patrullas de San Martín. De acuerdo con las primeras versiones, Loscalzo habría cometido el femicidio con el arma reglamentaria de la oficial.



Luego, Loscalzo se trasladó al domicilio de sus ex suegros, ubicado en el cruce de Beethoven y Schubert, en la localidad de Villa Tesei del mismo municipio. Allí ultimó a la madre de su ex mujer, Juana Paiva, y José Maguna, hermano de la primera víctima.



En tanto, resultaron heridas una vecina de 36 años, una nena de 12 años y la esposa de José Maguna, Mónica Beatriz Lloret, quien perdió el embarazo de nueve meses de gestación. Todos fueron trasladados al hospital Posadas.