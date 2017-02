Maradona se ilusionó con volver a trabajar como DT Lunes, 06 de febrero de 2017 “El Diez” aseguró que está listo para volver a ser entrenador. “Ya están ‘planchados’ los dos que les pedían a todos que no me contraten, que son Blatter y Grondona”, subrayó





No es nueva la vinculación entre Diego Maradona y el club Deportivo Riestra. La amistad que mantiene con el abogado Víctor Stinfale, gerenciador de la entidad de Villa Soldati, ha llevado al "Diez" a participar de diversas actividades con el plantel en los últimos años.



Este fin de semana, Maradona dirigió una práctica de Riestra en el predio de La Candela y aseguró que está listo para volver a entrenar a un equipo. "Esto es lo mio. Yo no le voy a vender humo a ninguno de los chicos por el respeto que les tengo, porque fui, soy, seré y moriré jugador de fútbol", dijo en diálogo con el canal TyC Sports.



Sus asiduas visitas al plantel que milita en la Primera B Metropolitana y el contacto con los jugadores hicieron que al "Diez" se le encendieran nuevamente las ganas de ponerse el buzo.



"Basta que alguien llame", afirmó, ilusionado, y no se olvidó de lanzar críticas a algunos de sus históricos adversarios: "Ya están 'planchados' los dos que les pedían a todos que no me contraten, que son (Joseph) Blatter y (Julio) Grondona. Ahora tengo libertad para poder entrenar de nuevo, pero no me desespero. Tengo trabajo gracias a dios".



Maradona consideró estar listo para ponerse al frente de un club que le de "garantías de ir a pelear algo" y señaló que su destino podría estar en la Argentina o en el exterior. "Donde sea", remarcó.



La trayectoria del ex futbolista como entrenador se reduce a cuatro equipos. Debutó en el banco de Deportivo Mandiyú de Corrientes en 1994 y al año siguiente tuvo un paso por Racing. Entre 2008 y 2010 dirigió a la selección argentina (incluida la participación en el Mundial de Sudáfrica) y su última aparición como DT se dio en el Al Wasl de Emiratos Arabes, entre 2011 y 2012.