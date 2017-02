Mario Alberto Kempes criticó al Valencia y el club lo echó Lunes, 06 de febrero de 2017 El ex futbolista, que se desempeñaba como Embajador de la entidad española, dio su opinión sobre el mal presente del equipo y las autoridades decretaron su salida



El Valencia de España, un equipo que supo pelear palmo a palmo con los poderosos de su país y de Europa, hoy atraviesa un duro momento. Transcurridas 21 fechas de la Liga, solo sumó 19 puntos y se ubica peligrosamente cerca de la zona de descenso.



Este sábado, el conjunto dirigido por Salvador González Marco, más conocido como "Voro", sufrió una goleada por 4-0 ante el Eibar en condición de local en Mestalla y los hinchas explotaron. Uno de los más vehementes con sus críticas fue el argentino Mario Alberto Kempes, referente e ídolo histórico de la entidad.



"Señores, lamentablemente estamos en presencia de un equipo que está perdido. No hay juego, no hay dirección y son pocas las ganas que se ven", escribió "El Matador" en su cuenta de Twitter.







A raíz de esos comentarios, la dirigencia del Valencia decidió despedir a Kempes de su cargo como Embajador del club. El ex futbolista cumplía esa función desde 2013, debido a su rica trayectoria en la entidad. Allí tuvo dos ciclos como jugador (1976-1981 y 1982-1984), en los que disputó 245 partidos y marcó 149 goles.



Tras anunciar su salida del conjunto "Che", el argentino reiteró su compromiso con la entidad. Además, anticipó que seguirá siendo crítico respecto de aquellas cosas que considere que están mal.





"Mis sentimientos para este club no cambiarán y seguiré dando mis opiniones sobre lo que desde mi punto de vista no sea correcto", escribió, para cerrar con la típica expresión de "amunt", que en valenciano significa "Arriba Valencia".