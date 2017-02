Barovero se lució con una atajada y hasta el árbitro lo felicitó

Lunes, 06 de febrero de 2017

El arquero argentino fue la figura del Necaxa en el empate ante Rayados y ni el juez se privó de saludarlo





Marcelo Barovero fue la gran figura de la cancha en el empate 1-1 entre su equipo, el Necaxa, y los Rayados de Monterrey por la quinta jornada de la Liga Bancomer MX de México. Tan destacada fue la actuación del ex River que, en una de sus intervenciones, hasta el árbitro Fernando Guerrero lo felicitó.



A los 31 minutos del segundo tiempo, con el encuentro igualado, Rayados iba en busca de la victoria. Alejandro Molina sacó un potente remate y "Trapito" lo desvió con una sola mano. Inmediatamente, el juez se acercó, le guiñó un ojo y le estiró el brazo para chocar los puños.







Tras irse de River en junio del año pasado, el arquero recaló en Necaxa. A fuerza de buenos desempeños, no solo se ganó la titularidad sino también el cariño de los hinchas del equipo mexicano. En las redes sociales, se multiplicaron los elogios de los fanáticos para "Trapito" por haber evitado la caída ante Rayados.



Pero Barovero no fue el único argentino destacado del partido. Los dos goles fueron marcador por futbolistas "Albicelestes". Rogelio Funes Mori abrió la cuenta para los Rayados, en tanto que Claudio Riaño marcó la igualdad para Necaxa.