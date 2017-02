Con las internas latentes, el PJ encara definiciones Lunes, 06 de febrero de 2017 Podría conocerse hoy la oficialización de reservas de nombres de listas. Además, no se descarta que esta semana se concrete una reunión para evaluar estrategias.

La Junta Electoral del PJ podría resolver hoy la oficialización de reservas de nombres de listas para las internas del partido. No se descarta que esta semana los dirigentes pauten una cita de la postergada reunión. Ayer, Rubén Pruyas expresó que trabaja para el consenso.

“La base de sustentación está en que todos los sectores estemos representados en la lista”, dijo ayer el ex vicegobernador y senador provincial, Rubén Pruyas, sobre las internas del justicialismo, cuya fecha tope para presentación de listas es el 14 de febrero y el 19 de marzo se convocará a los afiliados a las urnas para elegir candidatos a los cargos electivos que se disputarán este año.

Sobre los postulantes, el dirigente peronista dijo que “‘Camau’ (Carlos Mauricio Espínola) es el único pre candidato que lo expresó públicamente, pero hasta el 14 de febrero pueden aparecer otros”.

“Yo estoy trabajando para la unidad del peronismo”, no obstante aclaró. El objetivo de un sector de la cúpula justicialista es “lograr acercamientos para que no haya sectorización en las listas”.

Hasta el viernes se conoció que hubo al menos diez reservas de nombres de listas en la Junta Electoral. Esto, sin embargo, no significa que se desestime una nómina consenso en las próximas semanas. Cada sector negocia los espacios de poder, expresando sus aspiraciones puertas adentro de la fuerza política.

“Si el PJ no se da cuenta de que la unidad es lo elemental, no es el mejor camino. Por eso, la definición final no es de una o dos personas, sino del conjunto”, expresó el legislador.

En tanto que ayer, la Junta Electoral del PJ oficializó que todas las eventuales impugnaciones se deberán notificar en la sede de calle Buenos Aires 1370. El cuerpo solicitó que los sectores se abstengan de presentarlas en el Estudio San Juan. El viernes la Justicia Federal ratificó la sede actual, desestimando la presentación de un afiliado cercano al fabianismo. Además, quedaron sin efecto los demás escritos de similar naturaleza debido a la decisión judicial.