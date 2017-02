Berlocq le ganó a Lorenzi y la serie ante Italia se definirá en el quinto partido

Domingo, 05 de febrero de 2017

En un emotivo encuentro, que estuvo demorado dos veces por lluvia, Charly ganó en cinco sets (4-6, 6-4, 6-1, 3-6 y 6-3) e igualó la serie 2-2. Este lunes, desde las 11, se disputará el quinto punto



Carlos Berlocq abrió la jornada decisiva de domingo ante Paolo Lorenzi. Italia llegaba 2-1 arriba en la serie de primera ronda Copa Davis y la Argentina estaba obligada a ganar los dos singles del día para pasar a los cuartos de final del certamen. De lo contrario, el equipo nacional se verá obligado a jugar un repechaje para conservar su lugar en el Grupo Mundial.



La acción del primer turno que se desarrolló en el estadio del Parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires tuvo a un "Charly" (número 81 en el ranking de la ATP) estupendo que venció a Lorenzi (43° del mundo) en cinco sets para igualar la serie 2-2 y llevar la definición a un quinto partido.



El partido fue realmente emotivo. Acumuló un total de ocho horas y media, con más de cuatro de juego. La lluvia obligó a la suspensión en dos oportunidades y pasadas las 19:30 llegó a su final a favor de Berlocq por 4-6, 6-4, 6-1, 3-6 y 6-3. La serie se definirá este lunes desde las 11.





Lorenzi logró un quiebre rápido en el primer parcial, pero pronto Berlocq se recuperó. Cuando estaban 4-4, el encuentro debió interrumpirse por la lluvia que cayó sobre la Ciudad de Buenos Aires. Tras casi tres horas de suspensión, el partido se reanudó y el italiano, que volvió inspirado, se quedó con el servicio de "Charly" para cerrar el set por 6-4.



El italiano aprovechó el envión anímico para quebrar en la segunda manga, pero el tenista de Chascomús no se dejó abatir por la desventaja. El argentino se hizo fuerte, se quedó con el servicio de su rival en dos ocasiones y se llevó el parcial por 6-4 para emparejar el duelo.



Luego de recibir asistencia médica en el descanso, por una molestia en una de sus piernas, Berlocq mantuvo su nivel y quebró en el cuarto juego del tercer set. En ningún momento mostró indicios de lesión y le pegó muy fuerte a la pelota. Ganó 6-1 y se puso en ventaja 2-1 en sets.



El inicio del cuarto set lo tuvo a "Charly" a punto de quebrar en el tercer game. Sin embargo, el italiano se recuperó del 0-30, ganó su juego y el siguiente, donde quebró e Italia se puso 3-1. Tras varios minutos difíciles, el argentino tuvo su oportunidad de recuperar el quiebre tras un error no forzado del italiano. Sin embargo, Lorenzi salió airoso y logró el 4-1.





Hasta que llegaron al sexto game empatados 40-40 y otra vez la lluvia apareció como protagonista, interrumpiendo el juego. Luego de casi una hora de demora, "Charly" volvió con todo y pese a la solidez de Lorenzi ganó su game para ponerse 2-4. Sin embargo, el italiano mantuvo sus saques y se llevó el cuarto set por 6-3.



El quinto y definitorio set arrancó parejo. Berlocq quebró en el cuarto game y rápidamente empezó a torcer el partido a su favor. Defendió manera muy valiosa su saque y se puso 4-1. La ilusión fue en aumento para Argentina, pero tuvo que transpirar más de la cuenta para cerrar el partido.



Estando muy cerca de ponerse 5-1, se dio una jugada muy discutida que "Charly" protestó. Sin embargo, se metió en partido y pese a los puntos que mantuvo el italiano con su saque, mantuvo el propio y se llevó el partido por 6-3 en el quinto set.





La victoria de Berlocq y Leonardo Mayer en el dobles del sábado, ante la pareja italiana conformada por Fabio Fognini y Simone Bolelli, le permitió al equipo capitaneado por Daniel Orsanic mantener vivas las ilusiones tras un viernes para el olvido. En el primer día de competencia, Guido Pella y el de Chascomús habían perdido sus partidos individuales (ante Lorenzi y Andreas Seppi, respectivamente) y el panorama se había complicado para la Argentina.



"Vamos a estar preparados para hacerlo lo mejor posible", aseguró Orsanic en conferencia de prensa tras el triunfo del dobles. Allí confirmó la presencia de Berlocq en el primer partido del domingo y dijo que aún no decidió quién jugaría un eventual quinto punto, pero las opciones son Pella o Mayer, ya que Diego Schwartzman no se recuperó de una lesión.



El ganador de esta serie se enfrentará a Bélgica, que derrotó en su llave a Alemania. El que pierda estará obligado a disputar un repechaje para mantenerse en la máxima categoría de la Davis.