Colombi habló de una alianza social y ancló en la Capital la estrategia nacional

Domingo, 05 de febrero de 2017

Durante el acto de lanzamiento de la candidatura de Tassano para la Capital, la UCR fijó premisas y se vislumbraron las estrategias discursivas de la campaña.



“Somos una alianza social y después política”, dijo el Gobernador. Criticó a quienes únicamente se juntan para “posicionar a un candidato”.







El lanzamiento de la “precandidatura” de Eduardo Tassano para la Intendencia de Capital fue un espacio donde el radicalismo fijó premisas para 2017. Si bien fue un acto partidario, los pronunciamientos de la cúpula se extrapolaron a propios y ajenos, y se visualizó el anclaje local de una estrategia electoral nacional.

El gobernador Ricardo Colombi fue el principal orador de la noche en el Salón Lapacho del Club San Martín, posicionándose como la imagen de la campaña de Encuentro por Corrientes. El mandatario habló de unidad, trazó un paralelo con 2001, y se refirió a su reunión con Mauricio Macri en Olivos, donde los dirigentes del radicalismo y del PRO diseñaron estrategias.

“Somos primero una alianza social y después política. No nos juntamos para proyectar intereses, para posicionar un candidato. No buscamos proyectar un candidato haciendo uso de los cargos, para llegar a un fin determinado”, dijo Colombi durante el lanzamiento de Tassano y la toma de posesión de autoridades del Comité Capital de la UCR, cuyo presidente, el concejal Norberto Ast, renovó su conducción.

De esta manera, el mandatario hizo referencia de forma tangencial al justicialismo. Es que en la semana sus principales dirigentes, Carlos Mauricio “Camau” Espínola y Fabián Ríos se mostraron juntos en la inauguración de los Carnavales Barriales, en medio de un proceso de internas partidarias.

Ya con un adversario identificado en el discurso del presidente del Comité local como el “el kirchnerismo residual”, Colombi propuso que la “Capital sea parte de este cambio que estamos viviendo a nivel nacional”. Allí, los indicios de un anclaje local de la estrategia nacional.

El radicalismo, a su vez, se describió como una “administración eficiente, transparente y honesta”, en palabras del senador Sergio Flinta. Aunque, sin hacer menciones directa de su antítesis (necesaria en un discurso de campaña), una lectura implícita decantaría en que la estrategia discursiva que ya vislumbra la UCR enfrentaría “transparencia vs corrupción”; y para la Capital (gobernada hoy por el peronismo), “vieja política vs nueva política”. Para que se sume “a la ola del crecimiento”, según expuso el edil Ast.

“Esta propuesta es mejor (...) para asegurar la vigencia de las instituciones de la ciudad y de la Provincia”, contrapuso el Gobernador, en referencia a sus candidatos.

Dicha carga semántica se entendería en un escenario de polarización. Es que para Cambiemos el adversario electoral continúa siendo el peronismo kirchnerista, pese al complejo entramado de alianzas locales en el interior del país.

“El lunes me reuní con el Presidente. Y más allá de todos los problemas, con las decisiones que se tuvieron que tomar en materia política, financiera, con todas las dificultades que existen, el Presidente se preguntó por qué la gente tiene esperanza, fe, confianza, sabe aguantar cada situación que no es la mejor”, comentó Colombi.

“Si bien no todo está bien, los argentinos hemos recuperado un valor que es la libertad, trabajar libremente, hablar, publicar sin aprietes. El argentino vive en un estado de libertad. La sociedad vivía peleando, enfrentada, con miedos, con temor y tal vez esta será una de las respuestas sobre el estado de ánimo de los argentinos”, esbozó el Gobernador.

Y Colombi trazó un paralelo con 2001, cuando arribó al poder. Destacó el consenso de distintos sectores para buscar soluciones. “Si los correntinos no nos juntábamos, seguiríamos teniendo problemas”, recordó por lo que reforzó la unidad como premisa. El Gobernador sostuvo que la estrategia de una alianza social fue pionera para aquellos tiempos.