Cayó sospechoso por el asalto a productores de un paraje

Domingo, 05 de febrero de 2017

Se cree que participó de un robo junto a otras personas, que damnificó a cuatro familias de una zona rural. El “golpe” incluyó tormentos.







Juan Ramón G. fue detenido durante un procedimiento policial efectuado en la capital correntina el viernes. Se cree que el año pasado junto a seis personas participó del robo a familias de un paraje rural cerca de San Roque, golpe que incluyó tormentos.

El sujeto fue arrestado en plena vía pública, accionar que estuvo a cargo del destacamento San Marcos, dependiente de la comisaría Séptima. Si bien no se conocieron mayores detalles en cuanto a la aprehensión, se supo que se realizó en proximidades a la casa del sospechoso, quien reside en el barrio Juan XXIII.

Durante la requisa, los efectivos confirmaron a través de su registro que el sujeto tiene un procesamiento firme por robo agravado a seis personas.



Hecho

Cabe recordar que el año pasado ya había sido detenido como sospechoso por el asalto en grupo mencionado, el cual se llevó adelante en el paraje Yazucá, a unos 12 kilómetros del pueblo de San Roque y a otros 10 aproximadamente de Colonia Pando.

El pasado 3 de septiembre, un grupo armado fue hasta ese lugar y mantuvo secuestradas a las personas durante varias horas.

Presuntamente los ladrones tenían el dato de que uno de los productores tenía en su vivienda, ubicada en el paraje, una gran suma de dinero. Es así que diseñaron un complejo plan para atacarlos.

Durante el día señalado, alrededor de las 7:30, llegaron a Yazucá disfrazados de médicos, a bordo de una Toyota Hilux gris y un utilitario. Fueron con el pretexto de ser profesionales de “Salud Pública” que debían llevar adelante un plan de fumigación para combatir al dengue.DESTA31

De esta forma se acercaron a la vivienda de su víctima principal: el productor que supuestamente tenía consigo la supuesta abultada suma de dinero, de apellido Montenegro. Sin embargo, el damnificado no se encontraba en el lugar en un primer momento, por lo que los delincuentes fueron a otras casas aledañas para juntar a los vecinos y realizar una “charla informativa”.

Llegado el momento, sacaron armas de fuego con las que comenzaron a amenazar para que se les entregue dinero. El objetivo principal, Montenegro, fue obligado a ingresar al baúl de un auto, luego lo sacaron para pegarle en el rostro y apretarle los dedos de la mano con una pinza. Sufrió heridas de trompadas y lesiones con la culata de una de las

“Me dijeron que iban a ahorcar a mi mujer si no les decía dónde había dinero. Les respondí que no tenía más que dos mil pesos que era la plata que extraje para viajar, como no me creyeron, me apretaron los dedos con una pinza”, comentó en su momento la víctima.





A los golpes e insultos le siguieron hasta simulaciones de fusilamiento.

Alrededor de las 11:15, abruptamente escaparon en las camionetas y en un Peugeot 308 perteneciente a Montenegro, la cual fue encontrada tiempo después, abandonada a un costado del camino. Se llevaron un total de 25 mil pesos, dinero que fue “recaudado” a todas las víctimas, unas nueve en total.

Unos cuantos días después, Juan Ramón G., fue detenido durante un allanamiento a una vivienda de Capital. En el lugar se encontraron uniformes sanitarios similares a los usados en el atraco.