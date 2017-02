Oficialismo y oposición definen su estrategia en el laberinto electoral

Domingo, 05 de febrero de 2017

ECO-Cambiemos avanza en el escrutinio de autenticidad radical-PRO de los candidatos a cargos ejecutivos. En el PJ debaten sobre la dualidad de reestructurarse a tono con los vientos nacionales o mantener la pertenencia al núcleo duro del kirchnerismo.







Orlando GimenezTerminado el letargo de enero, febrero despereza ambiciones políticas. Corrientes es una dimensión aparte del concierto nacional que, este año, tratará de cubrir su cuota de homogeneidad. Dará la nota con múltiples elecciones cuyo fixture comienza a fines de mayo o principios de junio con las legislativas provinciales.

Por ahora en el conglomerado Encuentro por Corrientes-Cambiemos no hay candidato designado para gobernador, si para intendente.

El senador electo por el kirchnerismo, Carlos Mauricio Espínola, está lanzado a obtener su revancha tras la derrota de 2013. La incógnita es si lo hará dentro del Frente Para la Victoria o, si el Partido Justicialista tomará otra forma y sumará a Eugenio Artaza que es parte la entente del Frente Renovador fundado por Sergio Massa.



No se repara en gastos

Este año Corrientes renueva cargos ejecutivos y legislativos. Estos últimos en todos los niveles del Estado, con elecciones desdobladas que obligarán a concurrir a las urnas varias veces.

Ricardo Colombi, a tono con el macrismo, diseñó una estrategia gradual para imponer su voluntad de triunfo. Resolvió que a fines de mayo o primeros días de junio, se elija a los cinco senadores con mandato hasta 2023 y a los 15 diputados, que durarán hasta 2021. Dejará para setiembre u octubre los comicios para gobernador y vice.

En el medio el intendente, Fabián Ríos, quiere probar si será exitosa su idea de votar en la capital en fecha aparte para estrenar la Boleta Única Electrónica, que se suma a las Primarias Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO) para definir los candidatos a diputados nacionales y la elección propiamente dicha de estos legisladores.

No detiene a la clase política el costo de organizar comicios cada dos meses. Un esfuerzo presupuestario descomunal si se tiene en cuenta que la Municipalidad calculó más de $22,5 millones sólo para elegir Intendente, Vice y concejales.



Una cuestión de ADN

Los límites constitucionales que le impiden a Ricardo Colombi ser candidato, a un tercer mandato consecutivo, no le imposibilitan ratificar el liderazgo ejercido en la provincia desde 2001. Esa ascendencia se ratificó el viernes cuando bendijo la candidatura a intendente del diputado Eduardo Tassano, un dirigente que supo aspirar a ese lugar desde el Frente de Todos que condujo Arturo Colombi en 2009 y va por la revancha.

Nadie duda que la fórmula gubernativa de ECO-Cambiemos será factible, más allá del consenso entre sus dirigentes, con la anuencia del gran elector, quien ya no aparece tan firme en la decisión de volver a ser intendente de Mercedes, mientras planifica aportar votos en algún lugar mas interesante en la boletas oficialistas.

Muchos expresan sus aspiraciones a ser candidatos, la pléyade de referentes oficialistas es amplia. El vicegobernador Gustavo Canteros está lanzado, aunque su postulación es resistida porque sus genes políticos no pasan el análisis de ADN radical-cambiemos. Fue el propio Colombi quien lo hizo saber en forma explícita.

También aparece Pedro Cassani, desde el novel partido Encuentro en Libertad, pero algunos en ECO-Cambiemos no olvidan su primer coqueteo con el massismo. El Gobernador dijo en varias oportunidades que el aspirante a sucederlo debe abrevar en la esencia de la Revolución del Parque y el nuevo credo: Cambiemos.

Quienes sí califican para esa exigencia genética son el senador Sergio Flinta, el diputado nacional Gustavo Valdés y el ministro libreño Eduardo Vischi, pero Colombi debe congeniar sus preferencias con sus benefactores del Gobierno nacional.

Esa posibilidad la dejó traslucir cuando pidió sumar a la Municipalidad de Corrientes a lo que considera la ola de “cambio” que representa la administración de Mauricio Macri.

Se suma la gerente regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter, quien hace gala de tener cromosomas PRO y aspira a terciar en la candidatura a Gobernador, quiere ser la primera mujer electa para el “sillón de Ferré”.

Se viene una ardua negociación. El concejal de la Coalición Cívica (CC-ARI) Hugo Calvano ratificó sus aspiraciones a ser quien dispute la intendencia por ECO-Cambiemos.

Calvano afirmó a periodistas de época que "plantearán sus propuestas en la ronda de negociaciones en la mesa Capital" de la alianza oficialista; para lo cual pidió "un diálogo generoso" con la idea de "buscar lo mejor para disputar con mayor chance la intendencia".



Dualidad peronista

El peronismo correntino enfrenta una doble indefinición. Por un lado tienen la difícil tarea de reestructrurar el Partido Justicialista de acuerdo a las nuevas corrientes nacionales, con el kirchnerismo en retirada, y el coqueteo del principal aspirante a gobernador con Sergio Massa. Por el otro, falta resolver si Fabián Ríos competirá o no por la gobernación o si optará por la reelección al frente del Palacio municipal.

De esa decisión depende si varios dirigentes, anotados en la sucesión comunal, ratifican o no sus aspiraciones: los concejales Agustín Payes, Justo Estoup y Alejandro Karlen del PARLASUR.

Espínola tiene que articular, o definir, su alianza con el ex senador Eugenio Artaza, quien también quiere ser candidato a gobernador y es el referente provincial de Sergio Massa, quien hizo muy buenas migas con el velerista.

“Camau” no puede demorar su resolución en razón de los plazos de la interna peronista del 19 de marzo. Por estos días vence la presentación de listas en pleno proceso de “búsqueda de consensos”, por no decir la intención de promover nóminas únicas para todas las categorías.

Esa dualidad del senador nacional molesta al núcleo duro del Frente Para la Victoria correntino. El diputado nacional José Ruíz Aragón aseguró que si “no acuerda con el kirchnerismo no tiene chances de ganar las elecciones”.

Pocos datos hay respecto al rol que jugarán los partidos del pacto conservador, aunque Ríos dio señales de que serán convocados. El 31 de enero visitó a Raúl Rolando Romero Feris hombre fuerte del Partido Nuevo quien, pese a estar condenado por delitos de corrupción contra la administración pública, es considerado interlocutor válido por funcionarios municipales y provinciales.

El PJ va camino a resolver indefiniciones, Colombi prometió despejar, en breve, las dudas de quien será el aspirante que contará con su bendición para atravesar el laberinto electoral.