Gisela Bernal derritió las redes en ropa interior

Sábado, 04 de febrero de 2017

La bailarina subió una sensual fotografía a su cuenta de Instagram en la que se la puede ver muy sexy, con un conjunto de encaje





Desde su abrupta separación de Ariel Diwan, Gisela Bernal bajó notablemente su perfil mediático, aunque no su sensualidad. La bailarina derritió las redes con una foto muy caliente.



En la imagen, que ella misma subió a su cuenta de Instagram, se la puede ver luciendo un conjunto de ropa interior de encaje color negro, en una pose muy sexy.



La fotografía consiguió de inmediato miles de "Me gusta" y decenas de comentarios positivos: "Hermosa como siempre", "Me vas a matar de un infarto, linda", "Terriblemente hermosa" y "Sin palabras", fueron algunos de ellos.



Actualmente Gisela Bernal participa de Stravaganza, sin reglas para el amor, en el teatro Broadway con Nacha Guevara, Felipe Colombo, Gisela Bernal, Mariela "La Chipi" Anchipi y dirección de Flavio Mendoza.