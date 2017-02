Policías condenados por violar y matar pueden quedar libres Sábado, 04 de febrero de 2017 El crimen conmocionó a Miramar hace 16 años. Hoy, la abogada defensora de los tres efectivos plantea que no hubo ningún delito. La familia de la joven marchará esta noche en su memoria



El 8 de febrero de 2001, Gustavo Melmann encontró el cadáver de su hija Natalia, de 15 años, bajo una pila de hojas en el bosque Ameghino de Miramar. Estaba boca arriba, con su ropa interior a la altura de los muslos. Según pericias posteriores, el hallazgo de su cuerpo se produjo entre 70 y 100 horas después de su muerte. Un chico de la zona la encontró mientras paseaba a sus perros: Natalia presentaba moretones en sus muslos, su mano izquierda estaba quemada por cigarrillos, su tabique nasal estaba fracturado y tenía un golpe en el cráneo tan violento que hasta había arrancado cuero cabelludo en la zona del impacto. El hallazgo, en sí, no tenía lógica: ese mismo lugar, supuestamente, había sido rastreado por la policía poco tiempo antes. Fue Gustavo mismo quien la reconoció en el lugar por la ropa que llevaba. El nudo de cordón de su propia zapatilla rematado en doble mariposa con que la habían ahorcado hasta la muerte seguía en su garganta.



Sus hermanos y amigos la habían buscado durante días, entre pajonales, a la vera de rutas. "Fuga de hogar", había sido la primera carátula del caso, completamente inverosímil: Natalia había pasado todo el verano trabajando en el pequeño restaurante familiar, había sido abanderada en la escuela, sus calificaciones eran ejemplares. Un año después, el Tribunal Oral Criminal N°2 de Mar del Plata condenaría a tres policías por su muerte, Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, junto al hombre que les entregó a Natalia según la condena, Gustavo "El Gallo" Fernández, un personaje del submundo de Miramar, que vio a la joven en la disco Amadeus de la costanera de la ciudad, según testigos, la noche en que desapareció.



El cargo en su contra fue brutal: privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas. La condena: cadena perpetua, primero reclusión, luego prisión. Se encontró semen de varios de ellos adentro del cuerpo de la menor, cinco perfiles genéticos distintos, pelo de Natalia en el auto de uno de los policías, pelo de uno de los policías sobre el pubis de la joven. La habían encerrado en una casa del barrio Copacabana, cercano a la entrada de Miramar, para abusar de ella y torturarla hasta morir.



El día de la sentencia, los Melmann fueron insultados en el tribunal por los familiares de los policías; se oyeron gritos antisemitas, amenazas. Las sufrirían sistemáticamente a lo largo de los años, ellos y sus abogados querellantes, con tiros oídos en la puerta de la casa familiar. En 2008, alguien escribió en la tumba de Natalia: "Te moriste por puta". El santuario que la recordaba en el bosque Ameghino fue incendiado. Cuatro años después, el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Mar del Plata le otorgaría a los policías el beneficio de salidas transitorias. ¿A dónde más irían, sino a Miramar? Un año después, los tres policías perderían ese derecho gracias a una férrea resistencia de los Melmann.



Hoy, dieceiséis años después, esos tres policías, a pesar de una condena ratificada hasta por la Suprema Corte bonaerense, pueden quedar libres.



El mes pasado, un equipo de cinco abogados encabezados por la doctora Patricia Perelló, la histórica defensora de Suárez, Echenique y Anselmini y abogada de Carlos Monzón en el juicio por el femicidio de Alicia Muñiz, presentó un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal de Casación bonaerense.



En el documento, al que accedió Infobae, Perelló pidió "la suspensión de ejecución" de la pena y la "libertad provisional" de los ex policías. Perelló aseguraba que introduciría "nuevas pruebas" y que demostraría "la inexistencia de algunos delitos objeto de la condena", que hasta los delitos "ni siquiera fueron perpetrados", que, por ejemplo, Natalia nunca fue violada, a pesar del semen dentro de su cuerpo y la brutal golpiza que sufrió.



Perelló habló de "una causa inventada", iniciada por un anónimo recibido por Gustavo Melmann. Aseguró que hasta le prometió la libertad en pocos años al "Gallo" Fernández, algo únicamente basado en una declaración de Fernández, que se sospechó fue durante años un "buchón" de la Bonaerense, a un periodista de una radio local.



Básicamente, Perelló acusó a Gustavo Melmann de digitar el proceso entero, de ordenar la selección de testigos y de atemorizar al fiscal Marcos Pagella, el primer instructor de la causa. Aseguró "que no hubo lesiones compatibles con violación", que no hubo semen, que sus defendidos se mantuvieron condenados por presión política, principalmente de Felipe Solá. Perelló, previsiblemente, le colgó al "Gallo" Fernández el cartel de único homicida de Natalia. La abogada hasta llegó a decir que la condena a sus clientes le reportó beneficios económicos a Melmann y su familia.



Para probar su punto, Perelló ofreció media docena de testigos, entre ellos dos médicos, incluido el forense René Bailleau, un ex juez y el compañero de celda del "Gallo", que dirá que Fernández le confesó el delito en la privacidad tumbera de una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.



Perelló también asegura que hay pruebas, principalmente dichos de Bailleau, para decir que Natalia no fue trasladada del barrio Copacabana al bosque, a pesar del rastrillaje previo en el Ameghino que no la encontró. Por otra parte, la abogada no considera en su escrito uno de los puntos de mayor peso con respecto al barrio Copacabana: que tierra encontrada en la ropa de Natalia concuerda con la que había en la casa donde la abusaron, de acuerdo al análisis de un respetado geólogo.



Perelló prefirió no hablar al ser consultada por Infobae: lo hará, según ella misma, luego de dictada la sentencia. La Sala Tercera de Casación, a cargo de los jueces Carlos Natiello y Fernando Mancini, lo hará el día 16 de este mes.



Hoy a las 21 en Miramar, los familiares de Natalia convocan a una nueva marcha. La chance de que los condenados por violar y matar a su hija salgan a la calle aviva el reclamo. Laura Calampuca, mamá de la joven, asegura: "Yo le dije a mis hijos que lo peor pasó hace 16 años. No creo que lo que pide Perelló dé frutos, conocemos bien a las personas que ella presenta. El compañero de celda de Fernández hacía lo mismo que el 'Gallo', ser buche de la Policía".



“El Gallo” Fernández, entregador de Natalia.

Calampuca continúa: "El ADN de Echenique se encontró en el cuerpo de mi hija, se encontró vello púbico de Anselmini. Yo en el supermercado me lo encontré a Echenique en una salida transitoria y les hice la denuncia. Siempre insistieron en el 2×1 que no existe en la reclusión perpetua que ellos recibieron en primera instancia. Ya fueron evaluados por todas las instancias, el crimen fue científicamente comprobado con el cuerpo de mi hija. La abogada quiere sacarlos libres para hacernos juicios a nosotros y al Estado y sacar plata, es su única finalidad". El "Gallo" Fernández, según la madre de Natalia, está libre y de vuelta en Miramar.



La familia Melmann hoy está representada en la causa por un nuevo abogado querellante, el doctor Federico Paruolo. "No presenta ninguna prueba nueva, que es lo que exigen los recursos de revisión. El doctor Bailleau, por ejemplo, fue desistido por la defensa en el juicio y ahora se lo quiere traer de vuelta", dice.



Por lo pronto, hay signos favorables para que el pedido de Perelló no avance. Carlos Altuve, fiscal ante el Tribunal de Casación provincial, expresó en un escrito que "la acción intentada no puede prosperar" y que la acción de revisión planteada por Perelló no puede servir para un nuevo análisis de pruebas que la defensa "pretende 'novedosa'", pero que Altuve considera improcedente. Con respecto al semen "comprobado por hisopados", asegura el fiscal, hubo restos "de cinco personas en vagina, ano y boca, acreditantes de plurales accesos carnales", entre ellos los de Anselmini y Echenique, de acuerdo a pericias.



Con respecto a la ausencia de lesiones, que Perelló argumenta para descartar violación, el fiscal recuerda que el estado de descomposición del cadáver de Natalia fue lo que imposibilitó determinarlas y que los golpes recibidos por Natalia fueron prueba suficiente. Así, la postura de Perelló invierte la culpa: para la abogada, entre líneas, Natalia habría sido la única responsable del ataque sexual que recibió.



En síntesis, para el fiscal Altuve toda la prueba ya fue valorada: los condenados están bien condenados.