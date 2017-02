Argentina ganó el dobles y mantiene la ilusión

Sábado, 04 de febrero de 2017

La dupla compuesta por Berlocq y Mayer ganó por 6-3, 6-3, 4-6, 2-6 y 7-6 ante Fognini y Bolelli. El cruce de primera ronda está 2-1 a favor de los europeos y el domingo serán los últimos dos singles





En un partido vibrante a cinco sets, Argentina se impuso en el dobles ante Italia y descontó en la serie de primera ronda de Copa Davis que se disputa en el Parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires.



La dupla integrada por Leonardo Mayer y Carlos Berlocq derrotó por 6-3, 6-3, 4-6, 6-2 y 7-6 a Fabio Fognini y Simone Bolelli en poco más de cuatro horas de juego. Así, la serie quedó 2-1 a favor de los europeos, cuando restan disputarse los dos singles del domingo.



El comienzo de la dupla argentina no hizo más que encender las ilusiones. En un partido parejo, los tenistas locales supieron golpear en los momentos justos, tanto del primer como del segundo set, para llevarse los parciales por un doble 6-3.



Cuando todo parecía que la Argentina se quedaba con un sólido triunfo, Italia renació con el tenis de Fognini, ausente en el singles del viernes por una gastroenteritis, y emparejó el duelo. Con parciales de 6-4 y 6-2, los europeos lograron llevar la definición a un quinto set, algo que parecía impensado instantes atrás.



Ya en el set decisivo, a la dupla nacional le costó mantener su saque pero lo logró y, en el juego siguiente, quebró a los italianos. Pero, como si fuese una copia del resto del partido, la visita no sucumbió ante la desventaja y, con aplomo, emparejó. La igualdad fue tal que el set llegó al tie break.



Berlocq y Mayer tuvieron cuatro match points que no pudieron concretar. Los italianos tuvieron uno y tampoco sellaron el partido. Recién en el quinto, los argentinos lograron la victoria que le permite al equipo seguir en carrera en la serie de primera ronda.



"Los Albicelestes" deberán triunfar en los dos singles que se llevarán a cabo mañana desde las 11 de la mañana. Y, si consiguen su cometido, en cuartos de final se las verán ante el vencedor de la serie entre Alemania y Bélgica.