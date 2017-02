Dos nenas fueron picadas por alacranes en Córdoba

Sábado, 04 de febrero de 2017

Tienen 8 y 12 años y se encuentran hospitalizadas en observación. Habría un nuevo caso en Buenos Aires





Dos nenas de 8 y 12 años se encuentran en observación en el Hospital de Niños de Córdoba luego de que fueran picadas por alacranes en la madrugada de este sábado en la ciudad de Córdoba.



Según informaron fuentes médicas del centro asistencial, su estado no revestiría gravedad debido a que los alacranes serían del tipo no venenoso.



Los ataques de esos insectos se reportaron en viviendas de los barrios Miralta y Villa El Libertador en la capital cordobesa.





Una de las niñas sufrió la picadura cerca de un ojo y la otra en una mano, consignó radio Cadena 3



Ante ello, fueron trasladadas por sus familiares al Hospital de Niños donde quedaron internadas en observación de manera preventiva.



El padre de la mayor de las niñas aseguró a la radio que la niña "está bien, en observación durante cuatro horas y luego le darán el alta".





Nuevo caso en Buenos Aires: una trabajadora de la línea B en obseración



El delegado del gremio de los trabajadores del subterráneo, Claudio Dellecarbonara, denunció que una empleada del sector de boleterías debió ser hospitalizada por la picadura de un alacrán tras lo cual reclamó a la empresa y al gobierno porteño mejoras en la higiene.



"No descartamos que tengamos que tomar alguna medida", dijo el sindicalista pero aclaró que sería "en principio nada que afecte el servicio" del subterráneo.



El dirigente afirmó que "no es la primera vez que pasa" y señaló que la presencia de alacranes en los últimos meses en el subte es algo habitual.





"Esto fue alrededor de las 6, (en la estación Carlos Pellegrini de la línea B) cuando estaba la compañera preparándose para tomar su turno, para empezar sus funciones, cayó del techo y le picó en el brazo", explicó el gremialista a Crónica tv.



La mujer, dijo, quedó "en observación en el hospital Muñiz". "Sabemos que está fuera de peligro pero en observación para ver como evoluciona el cuadro y parece que tenía ella sin saberlo un cuadro de alergia", añadió.



El delegado recordó que otros compañeros fueron picados en los "últimos años" y derivados a otros hospitales, por lo que ya se denunció falta de higiene y fumigación en toda la red, que por ser un lugar "oscuro y cálido donde hay cucarachas, de las que se alimenta el alacrán", y por lo tanto ideal para que prolifere este insecto.