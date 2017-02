Independiente muy cerca de concretar el arribo de Gigliotti Sábado, 04 de febrero de 2017 Pablo Moyano, directivo del club de Avellaneda, reconoció que la próxima semana podría firmar el ex Boca. Además contó que Vera podría irse y confió en destrabar el arribo de Erviti



Independiente reforzó las negociaciones para contratar al delantero Emmanuel Gigliotti, quien se encuentra jugando en el fútbol de China desde el 2015. La semana que viene podría consumarse su arribo, según explicó uno de los dirigentes más importantes de la entidad de Avellaneda.



"Vamos por buen camino para traer a Gigliotti. Hay muchas posibilidades de que llegue. Ayer hicimos una oferta y puede ser que la semana que viene firme", informó en diálogo con Fox Sports Radio el vocal Pablo Moyano, hijo del presidente y encargado de llevar adelante las diferentes tratativas en el mercado de pases. La idea sería que llegue por seis meses a préstamo.



Si el ex delantero de Boca finalmente concreta su transferencia, el Rojo abrirá la puerta para que el uruguayo Diego Vera emigre a Barcelona de Ecuador. El Puma, que a los 29 años acumula 24 tantos en 56 partidos con la camiseta del Chongqing Lifan, se fue de Boca tras errar un penal clave en la serie ante River por Copa Sudamericana.





LA NEGOCIACIÓN POR ERVITI



El arribo del mediocampista de 36 años se retrasó por un inconveniente entre el club y Banfield, quien lo dejará en libertad de acción por una deuda de la que se deberá hacer cargo el Rojo en concepto de resarcimiento. Sin embargo, todavía no todo está cerrado.



El dirigente fue optimista: "Que el hincha se quede tranquilo, Erviti va a jugar en Independiente. Es el jugador que necesita el equipo". Según averiguó Infobae, la idea del cuerpo técnico es que mañana tenga su primer entrenamiento con el plantel.