River enfrentará a Lanús por la Supercopa Argentina

Sábado, 04 de febrero de 2017

Desde las 21:30, en La Plata, los de Marcelo Gallardo intentarán conquistar uno de los pocos trofeos que le faltan. Enfrente estará el Granate, último vencedor del torneo local





Ser el mejor equipo de Argentina en 2016 es lo que estará en juego hoy en el Estadio Ciudad de La Plata, además del suculento premio de cuatro millones de pesos. Desde las 21:30, River y Lanús intentarán levantar la Supercopa y bordar una nueva estrella en su escudo. El árbitro será Germán Delfino y televisará El Trece.



Marcelo Gallardo, desde su llegada como entrenador, armó una verdadera revolución en la institución y esta noche tendrá la gran oportunidad de conquistar uno de los pocos títulos que no ostenta el club y sacarse la espina que les quedó clavada cuando perdieron este trofeo a manos de Huracán.



El Millonario, si bien en el 2016 no se enfrentó con el Granate, acumula un invicto de cuatro encuentros ante los del sur del Gran Buenos Aires: dos victorias s (1-0 en el Inicial 2013 y 2-0 en el Final 2014) y dos empates (1-1 en el Torneo de Transición 2014 y 1-1 en el Campeonato 2015).



Para el Muñeco, además, esta será la novena final que dispute desde que llegó a Núñez. Napoleón, como es apodado por los simpatizantes, ganó todas salvo dos: la mencionada contra el Globo y la del Mundial de Clubes ante el Barcelona de Lionel Messi.



En la última práctica, el director técnico sorprendió con la inclusión de Lucas Martínez Quarta en lugar de Arturo Mina. Además, contará con la vuelta de Milton Casco, recuperado de la rotura parcial del tendón de Aquiles.



La mala noticia radica en Lucas Alario. El goleador arrastra una inflamación en la tibia y no sería de la partida. En su lugar jugaría Rodrigo Mora, de buena actuación en el Superclásico ante Boca. Carlos Auzqui, flamante refuerzo, ocupará un lugar en el banco de los relevos.



En Lanús, que intentará conseguir el sexto título de su historia, todo está mucho más claro. Sin la llegada de los refuerzos pedidos por Jorge Almirón (sólo arribó Matías Rojas, desde Cerro Porteño) y con varias bajas de peso (Fernando Monetti se rompió los ligamentos cruzados y Miguel Almirón fue vendido a la MLS), el Granate pondrá lo mejor que tiene a disposición.



Vale recordar que esta Supercopa enfrenta al campeón del torneo local con el vencedor de la Copa Argentina. Los del Sur se adjudicaron el certamen doméstico tras golear a San Lorenzo en la final, mientras que el Millonario hizo lo propio en el campeonato más federal del país doblegando a Rosario Central.





Árbitro: Germán Delfino

Estadio: Ciudad de La Plata

Hora: 21.30

TV: Canal 13